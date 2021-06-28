Facebook'un değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

ABD’de Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı anti-tröst davasında mahkemenin Facebook lehine karar vermesinin ve davayı düşürmesinin ardından hisse değeri yüzde 5 yükselerek, Mark Zuckerberg’in kurduğu şirketin ABD ekonomi tarihinde 1 trilyon doların üzerine yükselen 5. şirket olmasını sağladı.

Apple, Microsoft, Amazon ve Google’ın ana şirketi Alphabet daha önce bu eşiği tarihte ilk kez aşan diğer ABD’li şirketler olmuştu.

COVID-19 pandemisinin sosyal mesafeyi ve uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirmesi ve dijital dönüşümün tüm dünyada onlarca yılda katedebileceği yolu çok daha hızlı şekilde katetmesiyle teknoloji şirketleri dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda “safları sıklaştırıyor.”