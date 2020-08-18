Fairmont Quasar Istanbul 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı

18 Ağustos 2020

Fairmont’un Türkiye’deki ilk oteli Fairmont Quasar Istanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen protokoller kapsamında belgelendirme hizmetlerinde dünya lideri kuruluş Bureau Veritas’ın yapmış olduğu denetim sonucunda Güvenli Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Ayrıca global Accor ALLSAFE sertifikasına sahip olan otel, güvenli bir konaklamanın yanı sıra restoran, ortak alanlar, spa ve toplantı salonu gibi tüm birimlerinde en yüksek temizlik standartlarını, yeni prosedürleri ve sosyal mesafe uygulamalarını hayata geçirdi.

Misafir henüz otele giriş yapmadan önce başlayan tüm bu tedbirler misafir otelden çıkış yapana kadar uygulanmaya devam ediyor. Misafir valizlerinin otele alınmadan önce ULV cihazı ile dezenfekte edilmesiyle başlayan bu süreç, termal kamerayla temassız ateş ölçümünün ardından giriş işlemleri esnasında misafire, içinde maske, dezenfektan jel ve antiseptik mendilden oluşan hijyen kitinin sunulmasıyla devam ediyor.