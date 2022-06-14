Fairmont Quasar Istanbul Yiyecek ve İçecek Direktörlüğüne Alparslan Delibaşı atandı
Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’a Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü görevine Alparslan Delibaşı getirildi.
Fairmont Quasar Istanbul’da önemlide gerçekleşen atama ile Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü
görevine Alparslan Delibaşı getirildi. Anadolu Üniversitesi Otel Yönetimi bölümünden mezun
olan Delibaşı, otelcilik kariyerine 1995’te Klasis Hotel’de barmen olarak başladı.
1997’de Polat Renaissance’da çalışmaya başlayan Delibaşı burada sırasıyla Restoran Müdürü,
Yiyecek ve İçecek Müdür Yardımcısı ve Yiyecek ve İçecek Müdürü görevlerini üstlendi. Ardından
Mövenpick Hotel Istanbul’a Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak atandı.
2019’da Swissotel Büyük Efes’e Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak geçiş yapan Alparslan
Delibaşı, son olarak Biblos Resort Alaçatı’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.
Nisan 2022’de Fairmont Quasar Istanbul’da atanan Alparslan Delibaşı, 27 yılı aşkın otelcilik
tecrübesini ve alanındaki geniş bilgi birikimini Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak hayata
geçiriyor.