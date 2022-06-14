Fairmont Quasar Istanbul Yiyecek ve İçecek Direktörlüğüne Alparslan Delibaşı atandı

Fairmont Quasar Istanbul’da önemlide gerçekleşen atama ile Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü

görevine Alparslan Delibaşı getirildi. Anadolu Üniversitesi Otel Yönetimi bölümünden mezun

olan Delibaşı, otelcilik kariyerine 1995’te Klasis Hotel’de barmen olarak başladı.

1997’de Polat Renaissance’da çalışmaya başlayan Delibaşı burada sırasıyla Restoran Müdürü,

Yiyecek ve İçecek Müdür Yardımcısı ve Yiyecek ve İçecek Müdürü görevlerini üstlendi. Ardından

Mövenpick Hotel Istanbul’a Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak atandı.

2019’da Swissotel Büyük Efes’e Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak geçiş yapan Alparslan

Delibaşı, son olarak Biblos Resort Alaçatı’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Nisan 2022’de Fairmont Quasar Istanbul’da atanan Alparslan Delibaşı, 27 yılı aşkın otelcilik

tecrübesini ve alanındaki geniş bilgi birikimini Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak hayata

geçiriyor.