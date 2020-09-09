Fairmont Quasar Istanbul’da Meksika Gastronomi Haftası düzenlenecek
Fairmont Quasar Istanbul, 14 - 20 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Meksika Konsolosluğu işbirliği ile Meksika Gastronomi Haftası düzenleyecek.
Fairmont Quasar Istanbul, yaptığı yazılı açıklama ile 14 - 20 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Meksika Konsolosluğu işbirliği ile Meksika Gastronomi Haftası düzenleyeceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Meksika mutfağının önemli isimlerinden şef Norberto Ruiz Castro dü İstanbul’da olacak.
Açıklamada, "Meksika’daki Candela Romero Restaurant’ın Executive Şefi ve Meksika mutfağının yeni nesil temsilcileri arasında yer alan Norberto Ruiz Castro’nun geleneksel tariflerin yanı sıra yaratıcı yorumları bir araya getireceği Meksika Gastronomi Haftası, degüstasyon menüsünden yemek kursuna, gala yemeğine kadar çeşitli organizasyonları kapsıyor." ifadelerine yer verildi.