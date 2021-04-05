Fairmont Quasar Istanbul'da üst düzey atama

Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’un Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'ne Direnç Koca atandı.

Çalışma hayatına 2002'de İngiltere Maidenhead’deki Boulters Lock Hotel’de restoran ve bar yetkilisi olarak başlayan Direnç Koca, ardından Fuga Fine Times Bodrum’da Misafir İlişkileri Yetkilisi olarak görev aldı.

Daha sonra kariyerine Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da Satış Koordinatörü ve Satış Müdür Yardımcılığı görevleriyle devam eden Koca, W Istanbul Hotel’de Satış Direktör Yardımcısı, Grand Hyatt Istanbul’da ise Satış Direktör Yardımcısı olarak çalıştı.

2016 yılında Park Hyatt Istanbul’a Satış Direktörlüğü, 2017’de de Hyatt Centric Levent Istanbul Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenen Koca, Fairmont Quasar Istanbul’da Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine ise 1 Nisan 2021'de atandı.