Fairmont Quasar Istanbul’da üst düzey atama
Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’un Finans Direktörlüğü görevine Işık Filiztekin atandı.
Fairmont Quasar Istanbul’un Finans Direktörlüğü görevine Işık Filiztekin getirildi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Filiztekin, akademik hayatına Harvard Üniversite’sinde İşletme Yönetimi bölümünde devam etti.
27 yıllık finans deneyime sahip olan Işık Filiztekin, turizm sektörüne ilk adımını 2002 yılında Marmaris Martı Hotel’de attı.
Ardından Hilton Istanbul Bosphorus & Hilton ParkSA’da Finans Direktör Yardımcısı olarak çalışan Işık Filiztekin, aynı zamanda Hilton Türkiye otellerinin Finans Projelerini yürüttü.
Son olarak Hilton Türkiye SSC Finans Direktörlüğü görevini yürüten sektörün deneyimli ismi Işık Filiztekin, Ocak 2022’de Fairmont Quasar Istanbul’un Finans Direktörlüğü görevini üstlendi.