Fairmont Quasar Istanbul’da üst düzey atama

Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’a Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak Volkan Önal atandı.

Cambridge Koleji Otel Yönetimi bölümünden mezun olan Önal, sektörde 16 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler gibi lüks otellerde çalışan Önal, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli Emirates Palace Kempinski, Rixos Premium Dubrovnik ve son olarak da Sofitel İstanbul Taksim’de görev aldı.

Önal, küresel tecrübesini Ocak 2022 itibarıyla Fairmont Quasar Istanbul’da Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak hayata geçiriyor.