Fairmont Quasar Istanbul’da üst düzey atama

Fairmont Quasar Istanbul’un Yetenek ve Kültür Direktörlüğü’ne Gözde Pekin getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapan Pekin, çalışma hayatına 2012 yılında Citibank Genel Merkezi'nde başladı.

Daha sonra otelcilik dünyasına yönelen Pekin, Swissotel The Bosphorus'ta yaklaşık 10 yıl görev alarak İnsan Kaynakları Müdürü oldu. Ardından W Hotel İstanbul'da İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlendi.

Pekin, insan kaynakları konusundaki güçlü birikimini, insan odaklı yaklaşımını ve yetenek yönetimi konusundaki deneyimini Mayıs 2022’den bu yana Fairmont Quasar Istanbul’un Yetenek ve Kültür Direktörü olarak hayata geçiriyor.