Fairmont Quasar Istanbul’da üst düzey atama
Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’da Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörlüğü görevine Zeynep Adıgüzel atandı.
Zeynep Adıgüzel, Fairmont Quasar Istanbul’un Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörü oldu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Adıgüzel, 2003 yılında The Ritz-Carlton, Istanbul’da başladığı otelcilik kariyerine Divan Istanbul’da Rezervasyon ve Gelir Yönetimi Direktörü ve Mövenpick Hotel Istanbul’da Türkiye Otelleri’nden Sorumlu Gelir Yönetimi Direktörü olarak devam etti.
Ardından The Ritz-Carlton, Istanbul’da İş Geliştirme ve Gelir Yönetimi Direktörü görevini üstlendi.
20 seneyi aşkın otelcilik deneyimine sahip olan Adıgüzel, Mayıs 2022’de Fairmont Quasar Istanbul’a Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörü olarak katıldı.