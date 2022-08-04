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Fairmont Quasar Istanbul’da üst düzey atama

Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’da Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörlüğü görevine Zeynep Adıgüzel atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Zeynep Adıgüzel, Fairmont Quasar Istanbul’un Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörü oldu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Adıgüzel, 2003 yılında The Ritz-Carlton, Istanbul’da başladığı otelcilik kariyerine Divan Istanbul’da Rezervasyon ve Gelir Yönetimi Direktörü ve Mövenpick Hotel Istanbul’da Türkiye Otelleri’nden Sorumlu Gelir Yönetimi Direktörü olarak devam etti.

Ardından The Ritz-Carlton, Istanbul’da İş Geliştirme ve Gelir Yönetimi Direktörü görevini üstlendi.

20 seneyi aşkın otelcilik deneyimine sahip olan Adıgüzel, Mayıs 2022’de Fairmont Quasar Istanbul’a Gelirlerden Sorumlu Odalar Direktörü olarak katıldı.