Fairmont Quasar Istanbul’dan Hayata Sarıl’a destek

Fairmont Quasar Istanbul, Hayata Sarıl Lokantası’nda, elde edilen tüm gelirin evsiz dostlarımıza destek olmak amacıyla kullanıldığı özel bir şef yemeği etkinliği düzenledi. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşen, Fairmont Quasar Istanbul’un Executive Chef’i Ercan Yamantürk, Baş Şefi Efe Anıl Çetin ve Aila’nın Mutfak Şefi Kemal Can Yurttaş’ın hazırladığı, Türk mutfağından yemeklerin yer aldığı menü gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda misafirlere servis edildi.

Misafirlere ücretli olarak servisi yapılan şef yemeğinden elde edilen tüm gelir, Hayata Sarıl Lokantası’na destek olmak için kullanıldı. Aynı menü akşam da ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Hayata Sarıl Derneği Kurucusu Ayşe Tükrükçü ve Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın ev sahipliğinde düzenlenen, konukların hep birlikte aynı sofrada buluştuğu projeye Ertuğrul-İlkay Postoğlu, Aslı Samat ve İpek Dağıstanlı gibi isimler destek verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper, sürdürülebilir bir gelecek için parçası oldukları toplumun kalkınmasına fayda yaratacak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Hayata Sarıl Kurucusu Ayşe Tükrükçü ise “Fairmont Quasar Istanbul ailesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hep beraber her zaman daha güçlüyüz. Evsiz dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden hayata sarılmalarına vesile olmak için buradayız. Hayat paylaştıkça ve sarıldıkça çok daha güzel.” ifadelerini kullandı.