Fairmont Quasar Istanbul’un Executive Chef’i Ercan Yamantürk oldu

Fairmont Quasar Istanbul’un mutfağında Executive Chef Ercan Yamantürk ile yeni bir dönem başladı. Mutfak serüveni boyunca birçok 5 yıldızlı lüks otelde görev alan Yamantürk, Mart 2022 itibarıyla Fairmont Quasar Istanbul’da Executive Chef olarak atandı.

Yiyecek-içecek sektöründe 27 yılık bir deneyime sahip olan Yamantürk, kariyerine Çırağan Palace Kempinski’de komi olarak başladı. Ardından Four Seasons Sultanahmet’te çalışmaya başlayan Yamantürk, tekrar Çırağan Palace Kempinski’ye geçerek burada Chef de Cuisine pozisyonuna yükseldi.

Daha sonra Four Seasons Bosphorus’a Executive Sous Chef olarak atanan Yamantürk, son olarak Shangri-La Istanbul’da Executive Chef olarak görev aldı.

Türk ve uluslararası mutfaklarda uzman olan ve bu konuda pek çok sertifikaya sahip Yamantürk, yurtdışında düzenlenen Türk haftaları ve tanıtım organizasyonlarında görev aldı.

Bağlı bulunduğu zincirin yurtdışı otellerinde Türk mutfağı üzerine pek çok eğitim verdi. Ayrıca Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek üzere pek çok genç şefin yetiştirilmesine katkıda bulundu.