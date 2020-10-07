Fairmont Quasar Istanbul'un yeni Genel Müdürü Nicolas Kipper oldu

07 Ekim 2020

Accor Otel Grubu çatısı altındaki Fairmont Quasar Istanbul’a genel müdür olarak Nicolas Kipper atandı.

Kipper'in atanmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Nicolas Kipper, Strasbourg Üniversitesi Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine yeme ve içme alanında başlayan Kipper, Rusya ve Londra'daki birçok uluslararası lüks markanın Genel Müdürü olmak üzere sektörde uluslararası deneyime sahip. Nicolas Kipper, Fairmont Quasar Istanbul'un faaliyetlerini Fairmont marka standartlarına uygun olarak denetlerken, bir yandan da finansal performansı ve misafir memnuniyetini güçlendirmekten sorumlu olacak. Kipper ayrıca Accor Otel Grubu’nun tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlarına, ortaklarına ve topluma destek vermek amacıyla oluşturduğu “ALL Heartist” fonuna katılımı ve fonun gelişimini de en üst düzeye çıkarmaya çalışacak. Nicolas Kipper, Fairmont Quasar Istanbul’daki görevinden önce The Ritz Carlton Istanbul’da Genel Müdür olarak görev alıyordu."