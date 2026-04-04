Faizler yükselince katılıma yöneldik

Recep ERÇİN

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, kuruluşu tamamlanan ve holding bünyesinde ağustos ayında resmen faaliyete başlaması beklenen İktisat Katılım Bankası'nın bireyselden çok kurumsal müşteriyi hedefleyeceğini anlattı. "Bireysel müşteri datası hazır. Enerjinin büyük kısmı KOBİ'lere daha orta ölçekli firmalara yönelik olacak. Bireyselde çok görünmeyeceğiz" diyen Turhan, Katılımevi ve Birevim'in faaliyetleri hakkında da bildi verdi.

Şirket yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda, yüksek faiz ortamının vatandaşları katılım finans sektörüne yönlendirdiği ifade edildi. Serdar Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında, CEO Sait Aytaç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan, İktisat Katılım Bankası Genel Müdürü Recep Duray, Katılımevim Genel Müdürü Nuh Suat Karataş, Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Pusula Portföy Yönetimi Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın ve Pusula Yatırım Genel Müdürü Batuhan Alpman da yer aldı.

Aylık sözleşme tutarı 150 milyar TL

İktisat Katılım Bankası hakkında bilgi veren Turhan, “Bir katılım bankası olarak en büyük alametifarikamız (katılım finanstaki) bir milyona varacak müşteri tabanı. Bunlar hem mevduat hem kredi yapıyorlar. Banka ile entegre olacak yolları arıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayşe Aydın, bankanın ağustos ayı gibi faaliyetlerine başlamasını öngördüklerini belirtti. Aydın, portföy tarafında da katılım esaslı müşterilere bu alanda talep ettikleri fonları sunduklarını ayrıca çok ciddi enflasyonist etkisi olan kira dikkate alındığında vatandaşın gayrimenkule ulaşımını kolaylaştıracak imkanlar için çalıştıklarını dile getirdi.

Holding çatısı altında yer alan iki katılım finans kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin sorular üzerine Sait Aytaç ise, ilk üç ayda sektörde 450 milyar liralık satış olduğunu belirtti. Katılım şirketlerinin yüzde 8 civarında organizasyon ücreti aldığını belirten Aytaç, “Yüksek faizlerin bir anlamda tasarruf finansman şirketlerine ön açtığını düşünüyoruz. Çünkü vadeler kısa, yüksek faizle de kredi kolay kullanamıyorsunuz, kısıtlar var. Sektörde aylık 150 milyarlık sözleşme yapılıyor. Bu ilerde bu kadarlık teslimat anlamına geliyor” dedi.

“Müşteri şikayetleri barometremiz”

“Biz parayı TL aktifleri yönetmekten kazanmıyoruz. O kaynak yine müşterinin alımı için kullanılıyor. O havuza patron, sermayedar dokunamaz. Bunu da zaten biz talep ettik yasal düzenleme yapılırken” bilgisini aktaran Aytaç, “Bizim barometremiz ‘şikayetvar’. Orada en ufak bir şeyde sosyal medyaya taşıyan bir müşteri kitlesi var. Çünkü hâlâ (vatandaşın aklında) teslim edilecek mi diye soru işaretleri var.

Müşteri şikayeti bazen teslimat süreçlerinde şubelerdeki iletişim sorunundan olabiliyor ama çoğu memnuniyetlerle sonuçlanıyor” ifadelerini kullandı. Katılım finans modelinin Türkiye’ye özgü olmadığını ilk kez Almanya’da kurumsallaşan bir sektör olduğunu kaydeden Serdar Turhan, “Aylık 10 milyar TL civarı bir teslimat yapıyoruz. Bu ya ev ya araba oluyor. Gayrimenkul fonundan, fona daireler toplayıp müşterimizin yine bizden daire almasını sağlamak istiyoruz. Gayrimenkul yatırım fonu planlıyoruz” bilgilerini verdi.

2030’da sözleşme hacmi hedefi 8,4 trilyon TL

Pusula Holding CEO'su Sait Aytaç’ın toplantıda verdiği bilgilere göre, holding 2025 yılını 69 milyar TL aktif büyüklük, 22,5 milyar TL ciro ve 13,5 milyar TL net kâr ile tamamladı. Grup şirketleriyle birlikte Türkiye genelinde ulaştığı aktif müşteri sayısı 405 bini aşan Pusula Holding, 5 yıl içinde ulaştığı kişi sayısını 10 milyonun üzerine taşımayı hedefliyor. Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Menkul Değerler şirketlerini çatısı altında toplayan holdingin CEO’su Aytaç şunları söyledi: “Pusula Holding olarak 2030 yılında aktif büyüklüğümüzün 1 trilyon TL seviyesine, toplam ciromuzun ise 216 miyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tasarruf finansmanı şirketleri özelinde 2030 yılında sözleşme hacmimizin 8,4 trilyon TL, aktif sözleşme adedinin ise 2,8 milyon seviyesine çıkacağını tahmin etmekteyiz.”

Londra’ya sendikasyon için yatırım yaptı

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aileden geldiğini anlatan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, kendisinin de girişimciliğinin ilk yıllarında inşaatla iş hayatına atıldığını ancak sürekli istihdam hedefleyen bir sektör için yön değiştirdiğin dile getirdi. Birevim’in satın alma sürecine dair bilgiler veren Turhan, “Çok kriz müşterisi olmuş, ödemelerini yapıp krizleri çözerek apayrı bir berekete dönüştürdük. 20 milyon dolar firma alış bedeli, 1 milyar TL de firma içine ederek mağduriyetleri toparladık” dedi.

Banka satın almak yerine, müşteri tabanı da uygun olduğundan “zoru başarmak için” sıfırdan bir katılım bankası kurmayı tercih ettiklerini ifade eden Turhan, bundan sonra sigorta sektöründe satın alma düşündüklerini aktardı. Dubai veya Londra’da bir yurt dışı yatırım planlarken regülasyon ve piyasanın daha zor olduğu Londra’yı tercih ettiklerini anlatan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Londra'da buradaki tabirle bir yatırım bankası kuruyoruz. Amacımız sendikasyon kredilerine aracılık etmek, kaynağa erişimi kolaylaştırmak ve bu işi doğrudan yapmak istiyoruz.”