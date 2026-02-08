Fakir Hausgeräte, Ambiente Fuar’ında 60 ınovatif ürünüyle yerini aldı

Dünyanın en büyük ve en prestijli fuarlarından biri olan Ambiente, bu yıl 6 –10 Şubat 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde, Messe Frankfurt Fuar Alanı’nda kapılarını açtı. Ev ve yaşam ürünlerinden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden tasarım ve hediyelik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesini ait ürünlerin ve dünya markalarının yer aldığı Ambiente, her yıl global markalar ile uluslararası satın almacıları aynı çatı altında buluşturuyor.

Dining, living, giving ve working olmak üzere dört ana tema etrafında kurgulanan fuar, yeni teknolojilerin sergilendiği bir platform olmanın ötesinde, sektörün trend pusulası olarak da konumlanıyor. Renk paletlerinden malzeme tercihlerine, fonksiyonel tasarım yaklaşımlarından değişen tüketici alışkanlıklarına kadar pek çok eğilim, ilk kez Ambiente’de görünür hale geliyor. Bu yönüyle fuar, markalar için ticari yönünün dışında stratejik ve iletişimsel bir değer de sunuyor.

Ambiente 2026 kapsamında yer alacak markalar arasında, köklü Alman markası Fakir Hausgeräte de bulunuyor. Fakir Hausgeräte, Hall 8.0 / Stand C20’de; tam otomatik kahve makinelerinden dondurma yapma makinesine, çay makinelerinden makarna yapma makinelerine kadar uzanan 60 farklı üründen oluşan mutfak kategorisindeki yenilikçi ürün portföyünü sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

German Design Awards Ödülü alan Selftea Çay Makinesi ve mutfak grubu kategorisi öne çıkıyor

Fakir Hausgeräte, Stuttgart – Vaihingen an der Enz’de konumlanan fabrikasına ek olarak, 2025 yılında Stuttgart şehir merkezinde faaliyete geçen 400 metrekarelik yenilikçi ofis ve showroom alanı ile Almanya pazarına yönelik uzun vadeli büyüme ve yatırım vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Ambiente Fuar’ında 2026 yılında German Design Awards ödülü alan otomatik demleme teknolojisine sahip Fakir Selftea Çay Makinesi, 7 farklı pişirme fonksiyonunu tek cihazda buluşturan kızartma teknolojisini yağsız pişirme teknolojisiyle buluşturan Fakir PrimeChef Çok Amaçlı Pişirici, NoteCook Multifonksiyonel Pişirici, kapsül kahve makinesi, full otomatik kahve makineleri ve mutfak kategorisindeki yenilikçi, sağlıklı mutfakların tamamlayıcısı tüm ürünleriyle yerini aldı.