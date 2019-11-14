Fakir'den patentli bir ilk: Havayı da temizleyen süpürge

14 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Fakir Filter Pro, havadaki zararlı partikülleri yere indirip tozlarla beraber çekiyor ve sağladığı negatif iyonlarla ortamda ferah, hijyenik bir hava yaratıyor.

Yaklaşık 3 yılda geliştirilen süpürge, 2 milyon euro yatırım bütçesine sahip ve Fakir'de yatırım maliyetiyle de öne çıkan ürün oldu.

Fakir dünyada hava temizleyicileri pazarında buyuk pazar payına sahip. Ancak Türkiye'de hava kirliliği yüksek olsa dahi hava temizleyici makinelerin satışlarının düşük olduğunu belirten Fakir Hausgerate Ar-Ge Müdürü Sadettin Çayıroğlu, bizde iki iyi olduğumuz alanı birleştirdiklerini söyledi. Çayıroğlu, "Iyi filtreli süpürge her evin ihtiyacı olduğunu Dünya Sağlık Örgütü bile söylüyor. ESF teknolojisi ile derinlemesine temizlik için 8 kademeli bir filtreleme buna rağmen yüksek emiş gücü sunuyor. ESF teknolojisi polen, evcil havyan tüyleri ve ev tozlari basta olmak üzere en ince toz parçacıklarını bile temizliyor. Ama iddiamız bu değil. Patentli ESF teknolojisi ionizer özelliği sayesinde havaya yaydığı negatif ionlar ile ince tozları, zararlı maddeleri ve organizmaları zemine indirerek, süpürgenizin içinde hapsediyor. Yani evinizin ortam havasını temizler" diye konuştu.

Çayıroğlu, kolay kullanım için kaset filtreleme yaptıklarını ve patentini de aldıklarını belirtti.