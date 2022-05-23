Falckon, Hollandalı şirketin çoğunluk hissesini satın aldı

Endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk şirket Falckon, yeni satın alma ile yurt dışı operasyonlarını büyüttü.

Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini satın alan Falckon, Rotterdam’da Falckon Fire Safety Rotterdam B.V. ismiyle operasyonlarına başladı.

Satın alma kapsamında açıklamalarda bulunan Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, Avrupa ve Orta Doğu’dan itfaiye profesyonellerini hem eğittiklerini hem de personellere akreditasyon sağladıklarını aktardı.

2022 itibarıyla Türkiye’de geliştirdikleri çözümleri Avrupa ve Orta Doğu’ya da sunduklarını aktaran Yamaner, şunları kaydetti: “Şirket olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana, Türkiye’nin bu sektörde adı olan bir oyuncu olmasını amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini aldık. Hollanda merkezli olan bu şirket, ilk etapta Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve Belçika’da hizmet verecek. Farklı ülke ve uzmanlıkların da kapsam içine alınmasıyla ileride başka satın almalar da gerçekleştireceğiz."

Hedef, global liderlik

Söz konusu satın alma ile birlikte Türk itfaiyeciliğinin ve profesyonel hizmet anlayışının dünya tarafından da görülmesini sağlayacaklarını anlatan Anıl Yamaner, yangın güvenliği sektöründe, Türkiye’nin de bir görünürlüğünün olmasını sağlayacaklarını aktardı. Türk itfaiye sektörünün tüm dünyada tanınırlığa sahip olmasını hedeflediklerini kaydeden Yamaner, “Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile birlikte global anlamda liderliği hedefliyoruz." dedi.