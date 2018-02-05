Falcon, sıvı ürün grubuna yatırım yapacak

05 Şubat 2018

BERRİN SESLİ

GAZİANTEP - Şanlıurfa OSB’de yapı kimyasalları üreten Falcon, sıvı ürün grubunda üretim yapmak için kolları sıvadı. Üretiminin yüzde 10-15’ni yakın pazarlara ihraç eden firma, özellikle Suriye’nin yeniden yapılanması ve Irak pazarının canlanması sürecine odaklandı. Yıllık 185 bin ton yapı kimyasalları üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Falcon Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü İlter Yaman, “7 ana grupta üretim yapan firmamızda çimento esaslı seramik fayans yapıştırıcılar, derz dolgular, tamir harçları ve sıva grupları ile su bazlı ve mineral cephe kaplamalarıyla yapı kimyasalları alanında kaliteli, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz” dedi.

Irak ve Suriye’ye ihracat yaptıklarını, özellikle Suriye pazarını çok önemsediklerini ifade eden Yaman, “Yaptığımız ve yapacağımız yatırımları Suriye’nin yeniden yapılanmasını düşünerek şekillendiriyoruz. 2017 yılında üretimimizin yüzde 10-15’ni ihraç ettik. Bu yıl bu oranı yüzde 30’lara çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Güneydoğu avantajı iki teklif sağladı Son olarak toz grubuna 3.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarının bilgisini veren Yaman, bu yıl sıvı yapı kimyasalları ve sıvı yalıtım sistemleri üzerine yatırım yapacakları bilgisini verdi. Yaman, bunun için 500 bin TL’lik yatırım öngördüklerini, bu yatırımın faaliyete geçmesiyle önümüzdeki günlerde ürün gamını daha da genişleteceklerini kaydetti.

Türkiye’deki önemli marka boya firmalarının ikisi ile fason üretim için görüşme halinde olduklarını belirten Yaman, “Bu yıl büyük ihtimal birlikte çalışmaya başlayacağız. Yurtiçi pazarı artık bölgesel olmaya başladı. Nakliye fiyatları satışlarda tüm Türkiye için bizi zorluyor. Pazarda fiyat olarak rekabet edebilmek için 300 km çapı kendimize ülke içi pazar olarak belirledik. Bu iki firmanın fason üretimde bizlerle görüşme sebebi de Güneydoğu bölgesine hakim olmak” şeklinde konuştu.