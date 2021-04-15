FANUC'tan 1 milyon metrekare alana 'karanlık fabrika' yatırımı

Son yıllarda karanlık fabrikalardaki üretimin önem kazandığını belirten Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, karanlık fabrika yönetiminin robotik otomasyon ve makine sistemleriyle donatıldığı için izlenebilirlik açısından önemli olduğunu aktardı. FANUC’un yakın gelecekte karanlık fabrika konseptine uygun yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerine fabrikalar kuracağını açıklayan Yiğit, yeni fabrika kurulumunda tüm karanlık fabrika otomasyonları ve proses ekipmanlarının FANUC tarafından devreye alınacağını söyledi.

Yiğit, “Bu kısımda tabii ki farklı komponent kurulumları için çeşitli firmalardan destek alınabiliyor. Ancak burada vurgulanması gereken, FANUC ürünlerinin yüzde 100 kendi üretim komponentlerinden oluştuğu. Robot ürününden örnek vermek gerekirse; robot üzerindeki servo motorlar, motor sürücüleri, robot gövde ve yazılımı tamamıyla FANUC tarafından yapılıyor.” dedi.

“İş kazaları büyük oranda engellenebiliyor”

Karanlık fabrikaların, rekabet avantajı sunması ve iş gücü maliyetlerinde azalma sağlamasıyla işletmelere katkı sağladığını belirten Yiğit, “Fabrikalarda robot ve makine otomasyon sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte iş kazaları da büyük oranda engellenebiliyor. Minimum düzeyde insan gücüne ihtiyaç olduğundan sürekli üretim yapılarak verimlilik daha çok artabiliyor. Karanlık fabrikalar uzaktan kontrol edilebiliyor ve böylece robotların gece boyu üretim yapmaları mümkün olabiliyor.” diye konuştu.

Karanlık fabrika konseptinin yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacağını öngördüklerini kaydeden Teoman Alper Yiğit, karanlık fabrika kavramının altında çoklu teknoloji barındığını belirterek, şöyle devam etti: “Programlanabilir akıllı kontrol cihazları, robot teknolojileri, sensörler, vision sistemleri, force kontrol teknolojisi ve tüm prosesleri uzaktan kontrol etmenizi sağlayan analiz sistemleri bahsettiğimiz teknolojilerden bazıları. Bu teknolojiler birbiriyle etkileşime girdiğinde ve haberleşme sonrası tüm veriler görsel ve dijital olarak bir merkezde toplandığında verimli bir karanlık fabrika kontrolü elde edilebiliyor.”

“İnsana yatırım dijital dönüşümün temeli”

Karanlık fabrikaların her ne kadar insan müdahalesine gerek olmadan üretim yapabilse de konseptin verimli çalışabilmesi anlamında arka planda nitelikli insanların iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Teoman Alper Yiğit, dijitalleşme ve makineleşmede insanın önemini ise şöyle anlattı: “İnsan, sistemi işletecek ana beyin olma özelliğini kısa ve orta vadede sürdürecek. Yoğun makineleşmenin ve dijitalleşmenin yaşandığı ortamda bu alanlarda eğitimli insanlara ihtiyaç

olacak. İnsan hiçbir zaman ana faktör olmaktan dışarıya çıkmayacak. Dolayısıyla insana yatırım, dijital dönüşümün temeli olarak tanımlanabilir.”

Karanlık fabrika konseptine uygun 16 tesisi var

1,5 milyon metrekarelik alanda 16 karanlık fabrika konseptine uygun üretim tesisi FANUC’un karanlık fabrika konseptini hayata geçiren ilk firmalar arasında yer aldığını aktaran Teoman Alper Yiğit, Japonya’nın Fuji yerleşkesindeki FANUC fabrikalarında 2001 yılından beri yaklaşık 4 bin 500 robot tarafından FANUC ürünlerinin üretildiğinin bilgisini verdi.

Yiğit, şunları söyledi: “Robot üreten robotlara sahip FANUC’un karanlık fabrika konseptine uygun 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulu CNC, Servo Motor, Servo Sürücü, Laser, Robot, Robodrill, Roboshot, Robocut, Robonano, Talaşlı İmalat, Servo Motor Parçaları, Press, Döküm, Kalıp, Sac ve Boya fabrikası olmak üzere 16 üretim tesisi bulunuyor. Örneğin bu tesislerde 1 ayda 8 bin robot, 36 bin 500 CNC kontroller, 170 bin servo motor ve 101 bin servo sürücü üretimi yapılıyor. Dünya üzerinde kurulu 680 bin adet FANUC robotu mevcut. FANUC bu üretim adediyle tüm robot firmaları içerisinde ilk sırada yer alıyor. Yine CNC kontroller olarak dünya üzerinde 4,4 milyondan fazla ürün mevcut. Bu rakam CNC pazarının yüzde 65’ine denk geliyor. Ayrıca dünya üzerinde kurulu 20 milyon servo motor, 280 bin robodrill, 30 bin, 60 bin roboshot ve 20 bin FANUC lazer bulunuyor.”