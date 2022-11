Faradai, 2,4 milyon dolar yatırım aldı

Takip Et

Londra merkezli Faradai, global yatırımcıların katıldığı Pre-Series A yatırım turunda, enerji ve karbon iş zekası platformunu globalleştirmek için 2,4 milyon dolar yatırım aldı. 2021 yılına kadar İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Reengen, merkezini Londra’ya taşıyarak, globalde Faradai markası ile yoluna devam etmişti.

Yatırım turuna İngiltere merkezli Edenbase ve İsviçre merkezli Sangha Capital fonları liderlik yaptı. Tura, Zoom ve Canva’nın da erken aşama yatırımcısı olan Bill Tai’nin kurucusu olduğu Silikon Vadisi merkezli ACTAI Ventures, İngiltere merkezli gayrimenkul ve inşaat teknolojileri fonu Goldacre, Singapur merkezli teknoloji fonu EthAum Ventures, Goldman Sachs İngiltere’den yatırım profesyonelleri, Türkiye’den Mono Mimarlık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’dan melek yatırımcılar katıldı. Şirketin önceki yatırımcıları arasında Amerika menşeli etki yatırım fonu Capria Ventures, Faruk Eczacıbaşı, Cem Tüfekçi ve Kerim Sengir bulunuyor.

Uçtan uca dijital net zero navigasyonu

Faradai, enerji tüketim ve karbon emisyon verilerinin toplanması, analizi, raporlanması ve topyekün emisyon düşüşü için kurumsal analitik platformu sağlıyor. Halihazırda 16 ülkede 18 binin üzerinde tesisin enerji ve karbon emisyon yönetimini yapan Faradai; Shell, IKEA, İş Bankası, İBB, Pepsico, Vodafone, M&S, Mediamarkt, Garanti Bankası, TEB, Sephora, QNB Finansbank, GAP, Odeabank, Yemek Sepeti, Aygaz, SOCAR ve DHL gibi birçok uluslararası kuruma hizmet veriyor.

Faradai Net Zero Intelligence Platformu’nun kullanıcıları, tüm enerji tüketim verilerini gerçek zamanlı olarak tesislerden toplayıp, analiz edip, Scope 1-2-3 karbon emisyon raporlamalarını yaparak hem yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu yapıyor, hem de standartlara ve regülasyonlara uyumluluk sağlıyor. 2021 yılında 55 milyon ton karbon emisyonunu yöneten ve raporlayan Faradai, her sene bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyor.

Platform, farklı yazılımlardan, sensörlerden, ve tesis altyapılarından çevresel, operasyonel ve finansal verilerin toplanışını otomatize ederek, kurumların topyekün değer zincirlerinin emisyonunu izlenebilir kılıyor. Bilim Tabanlı Hedefleme İnsiyatifi (Science Based Targets Initiative) ve Sera Gazı Emisyon Raporlama (GHG Emission Standards) Standartlarını baz alarak, işletmelerin net zero hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran Faradai, bunun üzerine IoT platform altyapısı ile karbonsuzlaşma projelerinin takibini ve performans raporlamasını da yapıyor.

Yatırımla global pazarlara açılım hızlandırılacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Faradai kurucuları Şahin Çağlayan, Burak Sefer ve Utku Simitli, “Girişimcilik ekosisteminde, insanları daha çok tüketmeye yönlendiren veya katma değer yaratmadan günün trendlerine göre popüler olan şirketlere yatırım yapmaya bir meyil var. Biz Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini baz alan bir şirketin de unicorn olabileceğini gösterip, genç girişimcilere örnek olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bunun yanında, birçok kurumun net zero hedefleri koyduğunu, fakat hedef koymanın bu işin sadece başlangıcı olduğunu, asıl zor olan kısmın Kapsam 1-2-3 emisyon verilerini eksiksiz bir şekilde toplamak, raporlamak ve her şeyden önemlisi karbonsuzlaşma projelerini uygulamak ve takip etmek olduğunu belirtiyorlar. Faradai Net Zero İş Zekası Platformu’nun nesnelerin interneti ve yapay zeka yetkinlikleri ile gerçek zamanlı veri toplama, anormallikleri tespit ederek karbon ayak izini düşürecek aksiyonlar aldırması rakiplerinden farklı sunduğu katma değerler olarak öne çıkarılıyor.

Faradai CEO’su Şahin Çağlayan, aldıkları yatırımın, Net Zero İş Zekası Platformu’nun yol planındaki ürün geliştirmelerini yapmak, sürdürülebilirlik uzman havuzunun genişletmek ve özellikle İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik başta olmak üzere global pazarlara açılımı hızlandırmak için kullanılacağını belirtti.

