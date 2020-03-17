Farba, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

17 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği’nin yürüttüğü Ulusal Kalite Hareketi’nde (UKH) yer alan isimler arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda otomotiv aydınlatma sistemleri üreten Farba Aydınlatma Sistemleri, KalDer üyeliğiyle UKH’ye katıldı. Bayraktarlar Holding çatısı altında 1979 yılından bu yana otomotiv aydınlatma sistemleri alanındaki faaliyetlerini yürüten Farba, iş güvenliği, çevre ve enerji, kalite, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunma kanunu politikaları kapsamında benimsediği kalite anlayışını UKH ile daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

“Farba EFQM ile çıtayı daha da yukarıya taşıyacak”

Farba Aydınlatma Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Yılmaz Kurt, sektöründe birçok iyi uygulamayı standartlaştıran Farba’nın EFQM ile çıtasını daha da yukarıya taşıyacağını vurguladı. Kurt, “Bayraktarlar Holding’in çatısı altında 40 yıldır faaliyet gösteren Farba’nın 2018 yılı sonundaki tüzel kişilik değişikliği ile beraber, stratejilerini ve önceliklerini yeniden değerlendirmesi, değiştirmesi kaçınılmaz hale gelmişti. İş mükemmelliği ile paydaşlarının beklentilerini aşan bir otomotiv tedarik sanayi üreticisi olmayı vizyon olarak benimseyen şirketimizde değişimin bir parçası olarak ‘EFQM Modeli’ ile yönetsel ve operasyonel olarak mükemmelliğe ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.