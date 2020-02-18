Fareffect dünyaya açılıyor

18 Şubat 2020

2020 yılı hedeflerini açıklayan Fareffect Genel Müdürü Mustafa Güngör, Türkiye’de gıda kurutma makinelerinin kullanımını arttırmayı aynı zamanda da yurt dışına açılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Markanın ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar yaparak büyümeyi planladığını belirten Güngör, “Markamızın 2020 yılı hedeflerinin başında deminde belirttiğim gibi özellikle Türkiye’de kullanımını arttırmak ve dünya pazarına açılmak var" dedi.



Güngör sözlerine şöyle devam etti:



"2019 yılında üretime başladığımızda yerli olmanın dezavantajlarını yaşadık. Fakat çok geçmeden özellikle kamu kurumlarından çok fazla talep aldık. Kamu kurumlarına ürün verebilmeniz için bazı belgelerinizin elinizde olması gerekir. Yerli malı belgesi de bunlardan birisi. Biz bu süreçleri atlattık ve pek çok kamu kurumunda ve kooperatifte bizim gıda kurutma makinelerimiz kullanılıyor. Gıda kurutma deyince insanların aklı bazen karışabiliyor. Sadece meyve kurutma zannedilebiliyor oysa öyle değil aslında aklınıza gelen her gıdayı kurutabilirsiniz."

Türkiye'de en çok meyve kurutması yapıldığına işaret eden Güngör;

"Bizden de en çok meyve kurutma konusunda makine talebinde bulunuyorlar en çok Elma, Trabzon hurması, Üzüm, Çilek ve daha birçok meyve. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da makinelerimize oldukça fazla talep var. Onlar sadece makine değil tüm tesis kurulumu için bizden talepte bulunuyorlar. Onlar hem meyve kurutma hem de et ve balık kurutma konusunda bizden makine istiyorlar. Aslında birçok ülke gıda kurutma işini bizden çok daha önce keşfetmiş. Şu anda dünya genelinde gıda kurutma oldukça büyük ve hala taleplere açık bir pazar. Fakat biz ülke olarak daha bu pazardan hak ettiğimiz payı alamadık. Ama aldığımız taleplere bakarsak şu anda bizde de bu sektör çok fazla ilgi görüyor. Özellikle kendi serası veya tarlası olan çitfçi malının daha fazla değer kazanması için kurutma işine girmek istiyor."



"Gıda kurutma işini devlet destekliyor"



Güngör, “Özellikle bu işe girecek kişi ve kurumları desteklemek amacı ile çeşitli kurumlar belirli dönemlerde hibeler veriyorlar. Burada amaç hem tarım ekonomisini canlandırmak hem de istihdamı arttırmak aslında. Bizim makinelerimiz bu sene pek çok proje içerisinde yer alıyor. Bu hibe projelerinde özellikle yerli malı belgesi olması isteniyor. Bunun istenmesi hem üreticiye destek verirken hem de yerli makine üreticisinin mallarının satın alımının artmasını sağlamak” olduğunu belirtti.