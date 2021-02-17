Farhym Türkiye'den çıkıyor

Kerim ÜLKER

Almanya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, Türkiye’den çıkma kararı aldı. Türkiye’de iki bölgede üretim tesisi olan Farhym, hisselerinin tamamını Türk firma Makel Yatırım’a devrediyor. Edindiğim bilgilere göre geçen yıl bu kararı alan Alman Farhym, devir konusunda 2-3 firma ile görüşme halindeydi. Son aşamada Alman devi, Türk şirketi Makel Yalıtım ile anlaştı. Rekabet Kurumu’na başvuran taraflar, gereken onayı alırsa ve son anlaşmayı da olumlu tamamlarsa Farhym, Türk Makel yalıtım bünyesine katılacak. Türk otomotiv endüstrisinin yakından tanıdığı Farhym, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’deydi. 2003’te Türkiye’ye gelen Alman devi, ticari araçların iç kısımlarının tasarımı konusunda entegre çözümler üretiyordu. Almanya’nın İsviçre sınırındaki eyaleti Baden-Württemberg merkezli olan Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym, Türkiye’deki özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyordu.

Ankara ve Adana’da iki tesisi var

Farhym'nin ana tesisi Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merkezi’nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’daki bin 500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu. Farhym’in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kuruldu. 1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba'yı kuran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. Hafif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çözümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor. Alman Farhym’in hisselerini almaya hazırlanan Makel Yalıtım şirketi de Ankara merkezli. 1997 yılında kurulan Makel Yalıtım, otomotiv, beyaz eşya, iş makinaları, inşaat ve ambalaj gibi sektörlere yönelik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.