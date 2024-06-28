Fark yaratmak isteyen girişimciler ve startup’lar BTM çatısı altında buluştu

Girişimciler kadar yatırımcılara da yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL etkinliğinde, Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı. Girişimcilerin, SKYMOD Teknoloji, Yenesse, E-dison AI, Heysem AI, Shipink, Mangrov, KamyondaPOS, Mentor Özel Ders, Upfolx, Valufy, MonitUp, Aivigo, Anytime, Yomio Drops, Dental Cepte, BlueOperation, Fraktal Games Studio, Akasu başlıkları altında yaptıkları sunumların önemli bir bölümünün yapay zeka destekli projeler oluşu dikkat çekti.

Momentum temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliğinin açış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı: “Sahne XL, yenilikçi ve teknolojik fikirlerin doğru stratejilerle birleştiğinde nasıl büyük bir ticari potansiyele dönüştüğünü gördüğümüz ve gösterdiğimiz bir platform oluyor. Artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Sahne XL etkinliği, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek vizyonerler, yenilikçiler ve liderler için de önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

Hedef: Dünya birinciliği

Etkinliğin açılışında söz alan ve sözlerine “Bugün cesur adımlar atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum” diyerek başlayan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, 'Global Startup Awards' isimli organizasyonda BTM'nin 'En İyi Kuluçka Merkezi' kategorisinde finalist olduğunu belirtti. Elbaşı, etkinlikte hazır bulunan herkesi, 8 Temmuz’a kadar devam edecek halk oylaması sürecinde BTM’ye destek olmaya davet etti.

Etkinlik canlı olarak yayınlandı

Katılımın ücretsiz olduğu ve YouTube’dan da canlı olarak yayınlanan etkinlikte iki söyleşi yapıldı. Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan konuşma yaparken, AI – Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katıldı.





