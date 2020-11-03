Farmasi, gıda takviyesi için yeni tesis kuruyor

03 Kasım 2020

Pandemi ile birlikte bağışıklığı güçlendirici beslenme ve takviye ürünlere olan ilgi artış gösterdi. Türkiye’nin yerli kozmetik üreticilerinden Farmasi, bu yöndeki talebi görünce gıda takviyesi grubunu büyütmek üzere yeni bir tesis için harekete geçti.

Halihazırda ürün portföyünde bulunan takviye edici vitamin ve mineral destekleri grubunu genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, “COVID-19 salgınından çok önce bu ürün grubunda büyüme planı yapmış, hazırlıklara geçmiştik. Salgınla birlikte, ürünlerin önemi daha da artınca yatırımımızı hızlandırdık” dedi.

Üç yılda 100 çeşit ürüne ulaşacak

Hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyleyen Tuna, ürün grubunu farklı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde oluşturduklarını belirtti. “Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğün yerine geçen takviyeler, atıştırmalıklar, kalorili içecek ve çaylar, jel formunda ağız içinde kolayca eriyen tabletler, suda eriyen destekler, kolajen gibi sıvı formda ürünlerle grubu tamamladık.”

Bu grubun içinde yarısı midede yarısı ise bağırsakta aktif hale geçecek iki ayrı etkiyi tek bir kapsüle sığdıran probiyotiklere de yer verildi.

Üç yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmayı hedefleyen Farmasi, 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi planlıyor. İstanbul Ömerli’de 200 bin metrekare büyüklüğe sahip fabrikada üretim yapan şirketin günlük üretim kapasitesi 1,5 milyon adet. 50 milyon adet dolum kapasitesi bulunan tesiste makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, ev temizlik ürünleri üretiliyor. 2010 yılında doğrudan satış sektörüne giren şirket, beş kıtada 125 ülkeye ihracat yapıyor.