Farmasi, Kadın Dostu Markalar arasına girdi

Markaların kadın ve kız çocuklarına yönelik ortaya koydukları farkındalık projelerini ele alan Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu, bu çerçevede kadının toplumdaki konumunu ve gücünü destekleyen markaların farkındalık projelerini toplumun beğenisine sundu.

Küresel kadın iş birliklerini hayata geçiren, Türk kadınlarının ekonomik özgürlüklerini kazanması için çalışmalar yürüten Farmasi bu çerçevede ilk 10 marka arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Kadınların toplumda eşit haklara sahip olması ve güçlenmesini destekleyen projeleriyle öne çıktıklarını söyleyen Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna “Bu özel ödülle birlikte şimdi omuzlarımızda çok daha fazla yük var, daha fazla kadına ulaşmak onları desteklemek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.