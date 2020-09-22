Farmasi'nin Kuzey Amerika CEO'su Sinan Tuna oldu!

22 Eylül 2020

İstanbul Ömerli’de 70 yıl önce kurulan Farmasi, günümüzde Türkiye’nin güzellik ve doğrudan satış alanında önde gelen markası ve ürünlerini dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştırıyor. Farmasi, dünyanın bir numaralı güzellik ve doğrudan satış markası olmak için iddialı bir hedef belirledi ve Kuzey Amerika'nın genişlemesi bu stratejinin en önemli anahtarlarından biri. Tuna bu hedef doğrultusunda yeni rolünde, büyüme ve operasyon sürecinin verimli yürümesine liderlik edecek.

Farmasi Yönetim Kurulu'nun bu atamasından dolayı teşekkürlerini dile getiren Sinan Tuna, şunları söyledi: “Dünya’nın farklı ülkelerinde çok ciddi işlere imza atıyor markamızı hızla büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Farmasi’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında, Kuzey Amerika’daki büyüme beklentimizi aştı ve 2021'in sonuna kadar buradaki iş hacmimizi iki katına çıkararak daha fazla büyüme sağlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmamıza ve genişlememize yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğinde Farmasi Meksika ve Kanada'yı açmayı planlıyoruz. Markanın global olarak güçlenmesine katkı sağlayacak bu önemli pozisyonu üstlenerek, Farmasi'yi temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum.”

Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, “Sinan inanılmaz bir dünya lideri ve Farmasi için sürekli başarı elde etme motivasyonuyla dolu, Kuzey Amerika’daki işimizi büyütmek için kendisinin yetenekleri ve becerilerine güveniyoruz” dedi.

Sinan Tuna Hakkında

Sinan Tuna, Farmasi kozmetiğin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna torunu ve Tuna Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisidir. 18 Kasım 1996 İstanbul doğumlu olan Sinan Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Londra'da devam etmiş, Regent's Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Farmasi’de satış, pazarlama ve iş geliştirme departmanlarında görev almıştır. 2017’de Londra’da Bilgi Hizmetleri Şirketi Gartner’da yaklaşık 1 yıl Satış Yöneticisi pozisyonunda çalışmıştır. 2018 yılında Farmasi'de İş Geliştirme Direktörü görevini üstlenmiş ve son iki senedir de Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2019 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Aralık 2019’da Fortune 40 yaş altı 40 listesine en genç isim olarak girmiştir.