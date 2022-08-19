Fatih Elibol: Kurumsal hayattaki başarının yolu netlikten geçiyor

Küresel salgının sarsıcı etkileri liderleri radikal kararlar almaya yönlendirdi. Araştırmalar, liderlerin yüzde 81'inin faaliyet gösterdikleri sektörlerde yaşanan olumsuzluklardan korunmak amacıyla yeni iş kurma kararı aldığını gösteriyor. Küresel gelirlerin yüzde 50'sinin 2026'ya kadar bugün var olmayan ürün, hizmet ve işletmelerden gelmesi bekleniyor. Bu beklenti, etkili bir lider yönetiminin önemini daha da artırıyor. McKinsey & Company tarafından 70 ülkede 24 sektörde faaliyet gösteren 3 bin 500 şirketin, 7 bin 800 CEO’sunun 20 yıllık performansını izleyerek hazırlanan CEO Mükemmelliği: En İyi Liderleri Diğerlerinden Ayırt Eden Altı Zihniyet kitabına göre, korku ve endişe gibi olumsuz duyguları yönetebilen liderler cesur kararlar alabiliyor.

Kendini kontrol edebilen liderlerin işlerini de korku ve endişe gibi olumsuz duygulardan uzaklaşarak sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetebildiklerine dikkat çeken MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol, “Bir liderin en önemli görevlerinden biri ekibinde güven ve sinerji oluşturmak. Kendini iyi yönetemeyen liderler ekibi üzerinde güven oluşturamıyor. Başarılı bir liderin tüm çizgileri belirgindir, anlaşılamayan bir yönü yoktur. Net bir zihne sahip lider etkin ve efektif liderlik yürütebilir. Bu da ancak etkili bir koçluk ve mentorluk seansları aracılığıyla bilgi ve becerilerinin gücünün farkına vararak gerçekleştirilebilir. Koçluk ve mentorluk seansı alan ekipler ise liderleriyle daha kolay uyum yakalayarak kariyer yaşamlarını mutluluk ve başarı kavramları odağında şekillendirebilir” dedi.

"Kurumsal hayattaki başarı netlikten geçiyor"

Kurumsal hayattaki başarının netlikten geçtiğini belirten Fatih Elibol, “Endişe ve korkularının içinde kaybolan liderler, öncü vizyonunu kaybederek, şirketleri kaos ortamına sürükleyebilir. Oysa kendini yönetebilen liderler, şirketler kadar dünyayı da başarılı bir şekilde yönetebilir. Dışarıdan bakıldığında lider vizyonuna sahipmiş gibi görünen ancak mutsuzluk, huzursuzluk ve yetersizlikler yaşayan liderler -mış gibi yaşadıkları için lider vizyonundan yoksundur. Bu tür liderler başkalarının fikrini kopyalayarak kendilerine ait olmayan bir yaşam sürdürür. Başkalarının fikirleriyle hareket eden liderler kukla liderin ötesine geçemiyor. Başkalarının hayallerinin izinden giden, kendi mutluluk tanımını yapamayan liderler, iş yaşamında da diğer insanların direktifleriyle karar almak zorunda kalıyor.” ifadelerini kullandı.

"Koçluk ve mentorluk seansları başarılı bir liderliğin anahtarını sunuyor"

Koçluk veya mentorluk desteği alan liderlerin kendini keşfetmesinin yanı sıra vizyonunu da genişleterek -mış gibi sürdürülen yaşamlardan uzaklaşıp tüm deneyim ve yeteneklerini kullanarak net kararlar alabildiğini kaydeden MCC Fatih Elibol, “Bilgi ve yeteneklerden oluşan gücü başarıya dönüştüren unsur net kararlardır. Netlik kavramı etrafında oluşturulan yepyeni bir yaşam planı, liderin hayatına sağlık ve mutluluk getirirken başarıyı da mümkün kılar. Dünyada başarıyla yönetilen şirketler kadar ülkelerde de gördüğümüz gibi kendini yönetebilen net liderler, bu başarıda söz sahibi olurlar. Onların başarı imzasının arkasında da koçluk ve mentorluk başarısı yatıyor. Koçluk ya da mentorluk seansları liderlere ne tür kararlar almaları gerektiği noktasında akıl vermekten ziyade, yol arkadaşlığı yaparak kendi yaşamlarını nasıl en iyi şekilde yönetebileceklerini gösterip başarılı bir liderliğin anahtarını sunuyor. Koçluk ve mentorluk seansı alan ekipler ise liderleriyle etkili bir takım dayanışması oluşturarak iş hayatında mutluluğu yakalarken yüksek verimlilik sağlayabiliyor.” diye konuştu.

"Vizyon yaratmayı ve sorgulamayı öğreten koçluk öğretisi başarı getiriyor"

Koçluk ve mentorluğun liderlerin bilgi ve birikimleri doğrultusunda özgürce karar almasını olanaklı hale getirdiğini söyleyen Fatih Elibol, “Koçluk seanslarına katılarak iyi bir lider vizyonuna sahip olmayı başaran yöneticiler, yaşamın her alanında büyük başarılara imza atabilecek zihin yapısına kavuşurken tüm potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Korku ve endişelerin yarattığı kıskaçtan kurtularak özgürce karar alabilen liderler, kendine güvenen ve net ekipler kurabiliyor. İşini kaybetme endişesiyle mevcut düzenin devamlılığını sağlayarak özgür kararlar almaktan çekinen liderler, korku ve endişeleriyle baş başa kalıyor. Çok boyutlu düşünmenin anahtarını sunan, vizyon yaratmayı ve sorgulamayı öğreten koçluk öğretisi liderleri başarıya ulaştırır. Koçluk öğretisiyle bütünleşen ekipler daima net ve kazanan mutlu bir ortamda başarılarını artırabilir.” dedi.

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