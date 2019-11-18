Fatih Kıral mağazalarını ‘şehzadeler’ yurtdışına taşıyacak!
Mobilya markası Fatih Kıral’da üçüncü kuşak gözünü yurtdışına dikti. Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral, yurtdışındaki ilk mağazayı 2020’de açmaya hazırlandıklarını belirterek “Avrupa ve ABD’de kriz var. Bu, birtakım yatırım fırsatları yaratabilir” dedi.
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