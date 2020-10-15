Fatinoğlu, İtalya'da şirket satın aldı

15 Ekim 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Beş ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, taşıma ve istifleme sahasına peş peşe önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 2019’da deneme mahiyetinde başladığı forklift üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştüren Fatinoğlu Holding, son olarak İtalya’da Pegasolift şirketini satın aldı. Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona merkezli Pegasolift hamlesiyle şirketin dünyanın 100 ülkesindeki bayilik ağını çatısı altına aldı. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, taşıma ve istifleme alanında elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel transpalet üretim yapısını tamamladıklarını söyleyerek, “Üç farklı gruptaki üretim süreçlerimizi tamamladık. Pegasolift satın almasıyla da bayilik yapımızı oluşturduk. Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacağız” dedi. Fatinoğlu, son satın alma da dahil taşıma ve istifleme sahasında 100 milyon Euro’luk yatırıma imza attı.

40 milyon Euro ihracat

Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, ilk üretimini Sanica markasıyla banyo küveti alanında gerçekleştirdi. Bugün bu sahada dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olarak faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi Fatinoğlu banyo ve spa grubundan, rezervuar grubuna, ısı ve tesisat grubundan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boru grubuna, cam grubuna uzanan alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Dünyanın üç ayrı bölgesinde yüksek hacimli depoları bulunan ve 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Fatinoğlu Holding, bu yıl için 40 milyon Euro ihracat gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin, iş hacminin yüzde 40’ını oluşturan ihracat, yeni dönemde yüzde 65’leri buldu.

Yeni nesil, çevreci forklift üretiyoruz

Son yatırım alanları forklift ve istifleme alanında önemli bir boşluğun varlığından söz eden Fatinoğlu Holding Başkanvekili Ali Fatinoğlu, özellikle yeni nesil, çevreci ürüne yönelik ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çekti. Holding olarak yenilikçi ürünlerle ve satın almalarla bu alanda kısa sürede hızlı yol almayı hedeflediklerini kaydeden Fatinoğlu şu bilgileri verdi:

“Örneğin elektrikli forklift Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı. Bu alanda önemli bir boşluk var ve biz çevreci ürünlerimizle ülkemizde önemli bir hizmet sunacağız. Yeni nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içerisinde olan ürünlerle, hem satışta memnuniyet yaratacağız, hem de satış sonrasında. Geçen yıldan bu yana yaptığımız yatırımlar ve üretimlerle önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra hem Türkiye’de, hem de dünya pazarlarında hızla mesafe kat edeceğiz. Amacımız bu alanda dünya üreticisi ve markası olmak. Hem üretimde marka olacağız, hem de Sanica ve son İtalyan şirketin satın almasıyla bünyemize aldığımız Pegasolift markalarımızla pazar payımızı artıracağız.”

95 ülkede bayisi var

Geçen yıl elektrikli forklift ve manuel transpalet üretimine başlayan Fatinoğlu Holding, dünyaca ünlü İtalyan firması Pegasolift satın almasıyla üretim ağına elektrikli transpaleti de ekledi. 30 yıllık sanayici ve marka sahibi Pegosalift’in 95 ülkede yürüyen bayi yapısı, Fatinoğlu’nun yurt dışı pazarlara hızlı ulaşmada en önemli adımı oldu. Ali Fatinoğlu, “Satış ağımız bir anda çok kuvvetlendi. Yani bir taraftan büyük bir kümelenmenin içinde yürüyen Akhisar üretimimiz, üç koldan en modern şekilde ilerlerken, diğer yandan, iki güçlü markamız ve bayi ağımızla dünya pazarlarında da önemli adımlar atacağız” dedi.

Forklift ve istiflemede 3 grupta da varız, elektrikli ürünlerle büyüyeceğiz



Fatinoğlu Holding YKB Vekili Ali Fatinoğlu, Türkiye'nin elektrikli forklift ihtiyacının 5 bin adet olduğunu söyleyerek, "Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üretim kapasitemiz var, hedefimiz ihracatta da büyük adımlar atmak” dedi. "Türkiye'de elektrikli forkliftten farklı elektrikli transpaletin de üretilmediğini gördük” diyen Fatinoğlu, "Bu alanda üç grupta da var olmalısınız. Biz de olduk. Elektrikli transpalette iç pazar ihtiyacı 15 bin adet iken, biz 45 bin üreteceğiz. Manuel palette yıllık ihtiyaç 150 bin adet. Biz 500 bin adet yıl kapasiteyi öngördük. İhracat hedefimiz de büyük” diye konuştu.

Manisa Akhisar'ı üretim üssü yaptı



Fatinoğlu Holding’in İstanbul’da üç, Manisa Akhisar’da 8, Elazığ’da da entegre bir üretim tesisi bulunuyor. Bünyesinde 2 bin direkt, 5 bin de endirekt çalışan var. Yurt dışında İngiltere/Londra, Kanada/Toronto ve Macaristan/ Budapeşte’de depoları bulunuyor. Ali Fatinoğlu, sanayicilikte suyun değdiği hangi alan varsa üretimini gerçekleştirdiklerini ve bu alanda daha da büyüyeceklerini kaydederek, "Yeni sahamız, forklift ve istifleme alanında da önemli bir oyuncu oluyoruz" dedi. Fatinoğlu Holding şu alanlarda yatırımlara ve üretimlere sahip bulunuyor: İstifleme Makineleri Grubu’nda Akhisar’da ü yeni tesiste elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel transpalet üretimi yapılıyor. Isı grubunda, yine Akhisar’da üç ayrı fabrikada panel radyatör, kombi ve havlupan, dekoratif havlupan üretimi gerçekleşiyor. Plastik boruda üst yapı ve altyapı boru üretimi de Fatinoğlu Holding’in önemli yatırım alanlarından. Temizlik ve pis su, yenden ısıtma boruları üretimi İstanbul Beylizdüzü ve Elazığ OSB’deki tesiste, temiz su, kanalizasyon, telekomünikasyon ve drenaj boruları üretimi de İstanbul Avcılar ve Elazığ OSB’de gerçekleşiyor. Üretimler toplamda 4 tesiste yürütülüyor. Küvet, duş teknesi, jakuzi, camdan duşakabin, gömme rezervuar, iç takım üretimi de Beylikdüzü ve Akhisar tesislerinde gerçekleşiyor. Grubun mobilya, aydınlatma, duşakabin sektörlerine dönük cam temperleme üretimi de önemli üs haline getirdikleri Akhisar OSB’de yürütülüyor. Grubun Manisa Akhisar’daki 8 fabrikasında 100 bin metrekarenin üzerinde kapalı üretim alanı bulunuyor.