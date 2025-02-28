Faturalab ve RAKBANK, Körfez'de tedarik zinciri finansmanını dönüştürmek için güçlerini birleştirdi

Tedarik zinciri çözümleri lideri Faturalab, Körfez’in güçlü finans kuruluşlarından RAKBANK ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki işletmeler tedarik zinciri finansmana daha kolay ulaşabilecekler. Hayata geçen iş birliği ile Faturalab ilk yurt dışı yatırımını Körfez bölgesine yapmış oldu. Aynı zamanda RAKBANK ile gerçekleşen anlaşma Faturalab’in uluslararası büyümesinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Finansal verimliliği artıracak

Dört yılı aşkın süredir Türkiye’de pek çok kuruluşa tedarik zincir finansmanı alanında önemli faydalar sağlayan Faturalab, bu anlaşmayla beraber ileri düzey dijital teknolojilerini ve analitik yetkinliklerini RAKBANK’ın toptan bankacılık operasyonlarına entegre ederek BAE’li kuruluşların finansal gelişiminde önemli rol üstlenmeyi planlıyor. İşbirliği ile finansal verimlilik artarken, tedarik zinciri finansmanını daha akıcı hale gelmesi ve BAE’deki işletmelere önemli avantajlar sunulması hedefleniyor.

Dubai’deki Global Trade Review (GTR) etkinliğinde 18 Şubat’ta gerçekleşen imza törenine RAKBANK Toptan Bankacılık Grubu Ürünler Genel Müdürü Vikas Suri, RAKBANK Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Bölüm Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ehsaan Uddin Ahmed, Faturalab Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Doğan ile Supply Chain Technologies Ltd. Kurucu Ortağı Ahmet Bekce katıldı.

Yenilikçi teknolojileri benimsiyoruz

Anlaşmayla ilgili konuşan RAKBANK Toptan Bankacılık Grubu Ürünler Genel Müdürü Vikas Suri, “RAKBANK olarak dijital dönüşüme olan bağlılığımız, toptan bankacılık müşterilerimize hizmet verme şeklimizin merkezinde yer alıyor. Yenilikçi teknolojileri benimseyerek iş süreçlerimizi yeniden tanımlıyor ve daha hızlı, daha verimli finansman çözümleri sunuyoruz. Faturalab ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektördeki gelişmelere öncülük etme ve küresel ticaretin değişen ihtiyaçlarını karşılama stratejimizin önemli bir yansımasıdır” dedi.

Tedarik zincir süreçleri kolaylaştırılacak

Gerçekleşen iş birliğinin önemine değinen RAKBANK Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Bölüm Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ehsaan Uddin Ahmed, şöyle konuştu: “Ticaret finansmanı çözümlerimiz, kurumsal müşterilerimize finansal operasyonları üzerinde daha fazla kontrol ve netlik sağlama hedefiyle şekilleniyor. Faturalab ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tedarik zinciri süreçlerini basitleştiren ve operasyonel şeffaflığı artıran ileri düzey araçlar sunarak, ticaret işlemlerinin daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunuyor.”

Küresel ticarette daha yüksek verimlilik sağlanacak

Dijital inovasyonun gücünü anlayan RAKBANK ile güçlerini birleştirmekten mutlu olduklarını kaydeden Faturalab Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Doğan, “Rakbank dijital inovasyonu stratejik önceliği yapmış bir banka. RAKBANK ile güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Yenilikçi teknolojilerimizi Türkiye’den sonra şimdi de Dubai’de tedarik zinciri finansmanı alanında müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Alıcılar tedarikçilerinin taleplerini, limitlerini ve vadelerini tek bir platform üzerinden dijital olarak yönetebilecek; böylece hem vadelerini optimize edebilecek hem de tedarikçilerine ek finansman desteği sağlayarak daha avantajlı tedarik koşullarına ulaşabilecekler. Bankalar için ticaretin doğrudan finansmanına aracılık etme imkânı tanıyan Faturalab teknolojisinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de Türkiye’de olduğu gibi yoğun talep göreceğini öngörüyoruz. Dubai’den başlayarak dünya genelinde tedarik zinciri finansmanı süreçlerini sadeleştirmek, şeffaflığı artırmak ve işletmelere daha yüksek verimlilikle küresel ticaret yapabilme fırsatı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

İşletmelere yeni standartlar sunacağız

Ahmet Bekce ise Supply Chain Technologies Ltd. adına şunları söyledi: “Bölgeye en yeni tedarik zinciri çözümlerini sunmak için böylesine vizyoner bir iş birliğinin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dijital yetkinliklerimizi RAKBANK’in üst düzey platformu ile entegre ederek, işletmelere şeffaflık ve verimlilik açısından yeni bir standart sunacak bir ortaklık oluşturuyoruz.”