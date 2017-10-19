FazlaGıda, yemek attırmıyor vergiden kazandırıyor

19 Ekim 2017

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - Gıda atığına çözümler üretmek amacıyla kurulan FazlaGıda, kurulduğu günden bu yana 78 ton gıda atığını önledi. Birinci yıl sonunda 300 ton üzeri gıda atığını kurtarmayı hedefleyen platform, 2027 yılına kadar Türkiye’deki gıda atığını yüzde 70 azaltmak istiyor. FazlaGıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, Mayıs ayında ‘500 İstanbul’dan’ yatırım alarak operasyonlarını ‘Whole Surplus’ markası altında Almanya’ya taşıdıklarını da kaydetti.

FazlaGıda, yaklaşık 2 yıllık bir araştırma sürecinin ardından Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından 2017 yılı başında sosyal girişim olarak kurulmuş. İş sürecini aktaran Silahlı, “Bağışçı şirketler platform üzerinde satıştan kaldırdıkları, tüketime uygun gıdalar için ilan oluşturuyor, ilanlara başvuru yapan gıda bankaları, sosyal marketler, dernek veya ilgili kurumlar ise danışmanlarımız ve saha ekibimizin desteği ile bu gıdaları ihtiyaç sahiplerine iletiyorlar” ifadelerini kullandı. Platforma üye olma talebinde bulunan organizasyonlarla ilgili gerekli bütün denetimi sağladıklarını kaydeden Silahlı, kurumlara ait bütün evrak bilgilerinin platformda yer aldığını sözlerine ekledi.

“Haftalık yüzde 20 gıda kurtarma ivmesi yakaladık”

Haftalık olarak yüzde 20 seviyesinde artan bir gıda kurtarma ivmesi yakaladıklarını belirten Silahlı, “Ücretsiz üyelik paketimizle bu ivmenin hızla artmasını bekliyoruz. Şu an efektif olarak bağış yapan dört büyük firma var platformumuzda. Buna ek olarak halihazırda FazlaGıda ile proje geliştirme ve entegrasyon aşamalarında olan 6 büyük firma daha var. Bunların 2 tanesi yurtdışında 4’ü ise yurtiçinde” diye konuştu. Bağış olarak değerlendirilen gıdanın iş ortaklarına belli bir vergi muafiyeti sağladığını söyleyen Silahlı “İş ortaklarımızın kaybedecekleri mali değer üzerinden belli bir hizmet kesintisi yapıyoruz” dedi.

Bağış işlemi tamamlanan gıdaların bağış veren şirketlerin soğuk hava deposundan alınarak bağış ilanına başvuran kurumların depolarını iletildiğini belirten Silahlı, kuru bakliyat ve temizlik ürünleri bağışının da mümkün olduğunu dile getirdi.