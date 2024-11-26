FDN Grubu, kadın sayısını yönetimde de artıracak  

Otomotiv sektöründe fa­aliyet gösteren FDN Grubu misyon ve değer­leri arasında “Toplumsal Cin­siyet Eşitliği” kavramına yer ve­riyor. FDN Grubu Yönetim Kuru­lu Üyesi Fırat Fidan, bu sebeple 2017’de WEPs “Kadının Güçlen­dirilmesi Prensipleri” imzacı­sı olarak yer aldıklarını söyledi.

Hem şirket hem de toplumsal ha­yatta kadınların güçlendirilme­sine ilişkin faaliyetleri taahhüt ettiklerini belirten Fırat Fidan, “Erkek egemen bir sektör algısı olan otomotiv sektöründe; kadın çalışan sayımızı yükseltmeyi he­defledik ve 2024 senesinde kadın çalışan oranımızda yüzde 35’lik bir büyüme kat ettik. Ayrıca ka­dınların yönetimde de yer alma­sı konusuna eğiliyoruz” dedi. Ka­dın çalışanları önemli ve kritik pozisyonlarda da değerlendirdik­lerinin altını çizen Fırat Fidan, “Şirketimizde öncelikle direkt olarak Yönetim Kurulumuzda kadın bulunmaktadır.

Bunun ha­ricinde kararların alındığı İcra Kurlumuzda ve şirket için kritik noktalar arz eden Genel Müdür Yardımcısı, Direktör gibi üst ka­demelerde de kadın yöneticileri­miz var. Aynı zamanda operasyo­nel olarak da aslında önemli olan ara kademe kadın yöneticileri­miz de yer almaktadır” şeklinde konuştu. “Eşit işe eşit ücret” poli­tikasını benimsediklerini dile ge­tiren Fırat Fidan, tüm işe alım ve terfi süreçlerinde eşitlik odaklı bir politika izlediklerini kaydetti.

“Kadın istihdamındaki artış, ekonomiye fayda sağlıyor”

Kadınların iş gücüne katılı­mının sadece toplumsal eşitliği güçlendirmekle kalmadığını vur­gulayan Fırat Fidan, aynı zaman­da sektörün verimliliğini ve ino­vasyon yeteneğini de artırdığını düşündüklerini söyledi. Kadın­ların iş gücüne katılımı ile farklı bakış açıları ve becerilerin sek­töre dahil olmasının sağlandığı­nı sözlerine ekleyen Fidan, “Ko­nuyla ilgili araştırmalar, kadın­ların iş gücüne katılım oranının arttığı ülkelerde genel ekono­mik performansın da daha güç­lü olduğunu gösteriyor. Otomotiv sektörü, büyük ölçekli istihdam yaratan bir endüstri olduğundan, kadın istihdamındaki artış doğ­rudan sektöre ve ülke ekonomisi­ne fayda sağlıyor” dedi.

Kadın istihdamını sektörde­ki yetenek havuzunun çeşitlen­mesini sağlayan yadsınamaz bir gerçek olarak gösteren Fırat Fi­dan, “Bu çeşitlilik, özellikle glo­bal pazarlarda etkin olabilmek için önemli bir avantaj sunuyor. Çünkü kadınların daha fazla sek­töre katılması, insan kaynakla­rı açısından daha güçlü ve esnek bir organizasyon yapısı oluştur­masına olanak tanıyor. Özellik­le kadınların daha fazla yönetim pozisyonunda yer alması, organi­zasyonlarda daha dengeli ve kap­sayıcı bir karar alma süreci yara­tıyor. Biz de bu dengeli ve kapsa­yıcılığı şirketimizde görüyor ve hissediyoruz” ifadesini kullandı.

“Doğum sonrası iş hayatına dönen kadın sayısı yüksek”

FDN Grup’ta kadın çalışan oranının her yıl yükselen bir iv­me gösterdiğine dikkat çeken Fı­rat Fidan, ayrıca herhangi bir se­bepten dolayı kadın çalışanları­nı istihdam içinde tutmaya önem gösterdiklerini belirtti. Fırat Fi­dan, “Bunun en güzel örnekleri belki de doğum sonrası iş hayatı­na dönüş oranları olabilir. Şirke­timizde, doğum sonrası iş hayatı­na dönen kadın çalışanlarımızın sayısı yüksek.

Hatta bir dönem iş hayatına ara vermiş ve tekrar is­tihdama katılmak isteyen kadın­lar için çalışmalar yürüttük” de­di. Grubun eğitim noktasında da kadın çalışanlara kapılarını açtı­ğını ifade eden Fırat Fidan, FDN Akademi platformunu kurdukla­rını sözlerine ekledi. Fidan, Aka­demi kapsamındaki eğitimler­den tüm çalışanların yararlanıp eğitim alabildiğini anlattı.