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FDN Grubu, kadın sayısını yönetimde de artıracak  

 Kadın istihdamının sektördeki yetenek havuzunu çeşitlendirdiği görüşünü paylaşan Fırat Fidan, grup olarak kadın çalışan sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. Fırat Fidan, FDN Grubu bünyesinde önemli ve kritik pozisyonlarda da kadın çalışanları değerlendirdiklerini belirtti.

Dünya Gazetesi
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Otomotiv sektöründe fa­aliyet gösteren FDN Grubu misyon ve değer­leri arasında “Toplumsal Cin­siyet Eşitliği” kavramına yer ve­riyor. FDN Grubu Yönetim Kuru­lu Üyesi Fırat Fidan, bu sebeple 2017’de WEPs “Kadının Güçlen­dirilmesi Prensipleri” imzacı­sı olarak yer aldıklarını söyledi.

Hem şirket hem de toplumsal ha­yatta kadınların güçlendirilme­sine ilişkin faaliyetleri taahhüt ettiklerini belirten Fırat Fidan, “Erkek egemen bir sektör algısı olan otomotiv sektöründe; kadın çalışan sayımızı yükseltmeyi he­defledik ve 2024 senesinde kadın çalışan oranımızda yüzde 35’lik bir büyüme kat ettik. Ayrıca ka­dınların yönetimde de yer alma­sı konusuna eğiliyoruz” dedi. Ka­dın çalışanları önemli ve kritik pozisyonlarda da değerlendirdik­lerinin altını çizen Fırat Fidan, “Şirketimizde öncelikle direkt olarak Yönetim Kurulumuzda kadın bulunmaktadır.

Bunun ha­ricinde kararların alındığı İcra Kurlumuzda ve şirket için kritik noktalar arz eden Genel Müdür Yardımcısı, Direktör gibi üst ka­demelerde de kadın yöneticileri­miz var. Aynı zamanda operasyo­nel olarak da aslında önemli olan ara kademe kadın yöneticileri­miz de yer almaktadır” şeklinde konuştu. “Eşit işe eşit ücret” poli­tikasını benimsediklerini dile ge­tiren Fırat Fidan, tüm işe alım ve terfi süreçlerinde eşitlik odaklı bir politika izlediklerini kaydetti.

“Kadın istihdamındaki artış, ekonomiye fayda sağlıyor”

Kadınların iş gücüne katılı­mının sadece toplumsal eşitliği güçlendirmekle kalmadığını vur­gulayan Fırat Fidan, aynı zaman­da sektörün verimliliğini ve ino­vasyon yeteneğini de artırdığını düşündüklerini söyledi. Kadın­ların iş gücüne katılımı ile farklı bakış açıları ve becerilerin sek­töre dahil olmasının sağlandığı­nı sözlerine ekleyen Fidan, “Ko­nuyla ilgili araştırmalar, kadın­ların iş gücüne katılım oranının arttığı ülkelerde genel ekono­mik performansın da daha güç­lü olduğunu gösteriyor. Otomotiv sektörü, büyük ölçekli istihdam yaratan bir endüstri olduğundan, kadın istihdamındaki artış doğ­rudan sektöre ve ülke ekonomisi­ne fayda sağlıyor” dedi.

Kadın istihdamını sektörde­ki yetenek havuzunun çeşitlen­mesini sağlayan yadsınamaz bir gerçek olarak gösteren Fırat Fi­dan, “Bu çeşitlilik, özellikle glo­bal pazarlarda etkin olabilmek için önemli bir avantaj sunuyor. Çünkü kadınların daha fazla sek­töre katılması, insan kaynakla­rı açısından daha güçlü ve esnek bir organizasyon yapısı oluştur­masına olanak tanıyor. Özellik­le kadınların daha fazla yönetim pozisyonunda yer alması, organi­zasyonlarda daha dengeli ve kap­sayıcı bir karar alma süreci yara­tıyor. Biz de bu dengeli ve kapsa­yıcılığı şirketimizde görüyor ve hissediyoruz” ifadesini kullandı.

“Doğum sonrası iş hayatına dönen kadın sayısı yüksek”

FDN Grup’ta kadın çalışan oranının her yıl yükselen bir iv­me gösterdiğine dikkat çeken Fı­rat Fidan, ayrıca herhangi bir se­bepten dolayı kadın çalışanları­nı istihdam içinde tutmaya önem gösterdiklerini belirtti. Fırat Fi­dan, “Bunun en güzel örnekleri belki de doğum sonrası iş hayatı­na dönüş oranları olabilir. Şirke­timizde, doğum sonrası iş hayatı­na dönen kadın çalışanlarımızın sayısı yüksek.

Hatta bir dönem iş hayatına ara vermiş ve tekrar is­tihdama katılmak isteyen kadın­lar için çalışmalar yürüttük” de­di. Grubun eğitim noktasında da kadın çalışanlara kapılarını açtı­ğını ifade eden Fırat Fidan, FDN Akademi platformunu kurdukla­rını sözlerine ekledi. Fidan, Aka­demi kapsamındaki eğitimler­den tüm çalışanların yararlanıp eğitim alabildiğini anlattı.