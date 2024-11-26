FDN Grubu, kadın sayısını yönetimde de artıracak
Kadın istihdamının sektördeki yetenek havuzunu çeşitlendirdiği görüşünü paylaşan Fırat Fidan, grup olarak kadın çalışan sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. Fırat Fidan, FDN Grubu bünyesinde önemli ve kritik pozisyonlarda da kadın çalışanları değerlendirdiklerini belirtti.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FDN Grubu misyon ve değerleri arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramına yer veriyor. FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, bu sebeple 2017’de WEPs “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri” imzacısı olarak yer aldıklarını söyledi.
Hem şirket hem de toplumsal hayatta kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyetleri taahhüt ettiklerini belirten Fırat Fidan, “Erkek egemen bir sektör algısı olan otomotiv sektöründe; kadın çalışan sayımızı yükseltmeyi hedefledik ve 2024 senesinde kadın çalışan oranımızda yüzde 35’lik bir büyüme kat ettik. Ayrıca kadınların yönetimde de yer alması konusuna eğiliyoruz” dedi. Kadın çalışanları önemli ve kritik pozisyonlarda da değerlendirdiklerinin altını çizen Fırat Fidan, “Şirketimizde öncelikle direkt olarak Yönetim Kurulumuzda kadın bulunmaktadır.
Bunun haricinde kararların alındığı İcra Kurlumuzda ve şirket için kritik noktalar arz eden Genel Müdür Yardımcısı, Direktör gibi üst kademelerde de kadın yöneticilerimiz var. Aynı zamanda operasyonel olarak da aslında önemli olan ara kademe kadın yöneticilerimiz de yer almaktadır” şeklinde konuştu. “Eşit işe eşit ücret” politikasını benimsediklerini dile getiren Fırat Fidan, tüm işe alım ve terfi süreçlerinde eşitlik odaklı bir politika izlediklerini kaydetti.
“Kadın istihdamındaki artış, ekonomiye fayda sağlıyor”
Kadınların iş gücüne katılımının sadece toplumsal eşitliği güçlendirmekle kalmadığını vurgulayan Fırat Fidan, aynı zamanda sektörün verimliliğini ve inovasyon yeteneğini de artırdığını düşündüklerini söyledi. Kadınların iş gücüne katılımı ile farklı bakış açıları ve becerilerin sektöre dahil olmasının sağlandığını sözlerine ekleyen Fidan, “Konuyla ilgili araştırmalar, kadınların iş gücüne katılım oranının arttığı ülkelerde genel ekonomik performansın da daha güçlü olduğunu gösteriyor. Otomotiv sektörü, büyük ölçekli istihdam yaratan bir endüstri olduğundan, kadın istihdamındaki artış doğrudan sektöre ve ülke ekonomisine fayda sağlıyor” dedi.
Kadın istihdamını sektördeki yetenek havuzunun çeşitlenmesini sağlayan yadsınamaz bir gerçek olarak gösteren Fırat Fidan, “Bu çeşitlilik, özellikle global pazarlarda etkin olabilmek için önemli bir avantaj sunuyor. Çünkü kadınların daha fazla sektöre katılması, insan kaynakları açısından daha güçlü ve esnek bir organizasyon yapısı oluşturmasına olanak tanıyor. Özellikle kadınların daha fazla yönetim pozisyonunda yer alması, organizasyonlarda daha dengeli ve kapsayıcı bir karar alma süreci yaratıyor. Biz de bu dengeli ve kapsayıcılığı şirketimizde görüyor ve hissediyoruz” ifadesini kullandı.
“Doğum sonrası iş hayatına dönen kadın sayısı yüksek”
FDN Grup’ta kadın çalışan oranının her yıl yükselen bir ivme gösterdiğine dikkat çeken Fırat Fidan, ayrıca herhangi bir sebepten dolayı kadın çalışanlarını istihdam içinde tutmaya önem gösterdiklerini belirtti. Fırat Fidan, “Bunun en güzel örnekleri belki de doğum sonrası iş hayatına dönüş oranları olabilir. Şirketimizde, doğum sonrası iş hayatına dönen kadın çalışanlarımızın sayısı yüksek.
Hatta bir dönem iş hayatına ara vermiş ve tekrar istihdama katılmak isteyen kadınlar için çalışmalar yürüttük” dedi. Grubun eğitim noktasında da kadın çalışanlara kapılarını açtığını ifade eden Fırat Fidan, FDN Akademi platformunu kurduklarını sözlerine ekledi. Fidan, Akademi kapsamındaki eğitimlerden tüm çalışanların yararlanıp eğitim alabildiğini anlattı.