FedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım
Federal Express Corporation (FedEx), Türkiye’nin küresel ve lojistikteki konumunu güçlendirecek İstanbul Havalimanı’ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı.
Ağustos 2025’ten bu yana faaliyette olan stratejik tesis, ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanına kesintisiz bağlantı sunuyor. Bu stratejik tesis, Fed- Ex’i Doğu ile Batı’nın kesişim noktasına taşıyor; hızla küresel hava kargo üssü haline gelen ve sınır ötesi e-ticarette önemli bir merkez konumuna yükselen Türkiye’de konumlanıyor.
Tesisin açılışına FedEx Corporation Başkanı ve CEO’su Raj Subramaniam, FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, FedEx Europe Başkanı Wouter Roels, FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz, DHMİ İGA İstanbul Havalimanı Baş Müdürü Abdullah Enis Eker, SHGM İstanbul Temsilcisi Burhan Akyol, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen katıldı. FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, “Bu tesis, birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır” dedi.
Küresel ticaret için stratejik kavşak
Tesis, Türkiye’yi ABD., Avrupa ve Orta Doğu’daki kilit pazarlara haftada 30 FedEx uçuşuyla birbirine bağlıyor ve bölgedeki ağın gelecekteki büyümesi için kapasite sunuyor. Bu konum, FedEx’in küresel hava ağını, bölgedeki en büyüklerden biri olan FedEx kara ağına sorunsuz şekilde entegre ederek 45 ülkeyi birbirine bağlıyor ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işliyor.