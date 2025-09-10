FedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım

Ağustos 2025’ten bu yana faaliyette olan stratejik tesis, ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanına kesintisiz bağlantı sunuyor. Bu stratejik tesis, Fed- Ex’i Doğu ile Batı’nın kesişim noktasına taşıyor; hızla küre­sel hava kargo üssü haline gelen ve sınır ötesi e-ticarette önemli bir merkez konumuna yükselen Türkiye’de konumlanıyor.

Tesisin açılışına FedEx Cor­poration Başkanı ve CEO’su Raj Subramaniam, FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, Fe­dEx Europe Başkanı Wouter Roels, FedEx Türkiye Opera­syonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, İstanbul Havali­manı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz, DHMİ İGA İstanbul Havalimanı Baş Müdürü Abdullah Enis Eker, SHGM İstanbul Temsilci­si Burhan Akyol, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen katıldı. FedEx COO In­ternational & Airline CEO’su Richard W. Smith, “Bu tesis, birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vade­li değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır” dedi.

Küresel ticaret için stratejik kavşak

Tesis, Türkiye’yi ABD., Avru­pa ve Orta Doğu’daki kilit pazar­lara haftada 30 FedEx uçuşuyla birbirine bağlıyor ve bölgedeki ağın gelecekteki büyümesi için kapasite sunuyor. Bu konum, FedEx’in küresel hava ağını, bölgedeki en büyüklerden biri olan FedEx kara ağına sorunsuz şekilde entegre ederek 45 ülke­yi birbirine bağlıyor ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işliyor.