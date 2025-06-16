“Felaket kurtarma’ hizmetini kullanan kesintisiz çalıştı”

Hayati ARIGAN

“Terzi misali çözümleriy­le” işletmelere altyapıdan uygulama yönetimine kadar her şeyi kapsayan uçtan uca IT ve bulut çözümleri sunan vMind’in CEO’su Duman, uluslararası kriterlere göre oluşturulan veri merkezle­rinin kurtarma işlemlerine kaldığı yerden devam ettiği­ni belirterek, “Deprem oldu­ğunda daha birkaç noktada yapılan yedeklemeler saye­sinde etkilenen bölge yeri­ne başka bölgeden hizmetle­re eksiksiz bir şekilde erişim sağlanabildi. Dolayısıyla iş­letmelere kaldıkları yerden erişim sağlayacak alt yapıla­rımız birkaç yerde mevcut ve sistemlerimiz çok iyi çalışı­yor” ifadesini kullandı.

Bulut hizmetleri sorunsuz mutfak gibi

vMind’in Bilişim 500 Araş­tırması’nda yerel hizmet sağ­layıcı ‘Bulut’ kategorisinde 2024 itibariyle 6 kez üst üs­te yerel hizmet sağlayıcı bu­lut liderliği elde ettiğini söy­leyen Duman, “Bulut hizmet­leri, sorunsuz şekilde çalışan mutfağa benzer” dedi.

Volkan Duman, “Mutfakta hazırlanan yemek, lezzetliyse ve hijyen konusunda beğenil­diyse biz işimizi yapmışız de­mektir. Yemekte sorun varsa hizmetler aksamış demektir. Bulut hizmetleri tam da bu­dur” dedi.

‘2025’te de büyümeye devam edeceğiz’

KOBİ’den kurumsala ka­dar her müşteriye self-ser­vice portal üzerinden “kul­landığın kadar öde” kolaylığı sağlayacaklarını vurgulayan Duman, 2024’de yüzde 40 bü­yüdüklerini, bu yılı ise yüzde 30-40 arasında büyümeyi he­deflediklerini ifade etti.

Volkan Duman, “İlk ola­rak, EMEA bölgesinde bir ve­ri merkezi kurmak için fizibi­lite başlattık, hibrit bulut ve yönetilen hizmet taleplerini yerinde karşılayacak bir orga­nizasyonla bunu başaracağız. İkinci adım, META’da varlığı­mızı kanal ortaklıklarıyla bü­yütmek” diye konuştu.