“Felaket kurtarma’ hizmetini kullanan kesintisiz çalıştı”
IT ve bulut çözümleri şirketi vMind CEO’su Volkan Duman, gündemin deprem olduğu ülkemizde, vMind’ın sunduğu ‘felaket kurtarma’ çözümlerinin depremlerde rüştünü ispatladığını söyledi.
Hayati ARIGAN
“Terzi misali çözümleriyle” işletmelere altyapıdan uygulama yönetimine kadar her şeyi kapsayan uçtan uca IT ve bulut çözümleri sunan vMind’in CEO’su Duman, uluslararası kriterlere göre oluşturulan veri merkezlerinin kurtarma işlemlerine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, “Deprem olduğunda daha birkaç noktada yapılan yedeklemeler sayesinde etkilenen bölge yerine başka bölgeden hizmetlere eksiksiz bir şekilde erişim sağlanabildi. Dolayısıyla işletmelere kaldıkları yerden erişim sağlayacak alt yapılarımız birkaç yerde mevcut ve sistemlerimiz çok iyi çalışıyor” ifadesini kullandı.
Bulut hizmetleri sorunsuz mutfak gibi
vMind’in Bilişim 500 Araştırması’nda yerel hizmet sağlayıcı ‘Bulut’ kategorisinde 2024 itibariyle 6 kez üst üste yerel hizmet sağlayıcı bulut liderliği elde ettiğini söyleyen Duman, “Bulut hizmetleri, sorunsuz şekilde çalışan mutfağa benzer” dedi.
Volkan Duman, “Mutfakta hazırlanan yemek, lezzetliyse ve hijyen konusunda beğenildiyse biz işimizi yapmışız demektir. Yemekte sorun varsa hizmetler aksamış demektir. Bulut hizmetleri tam da budur” dedi.
‘2025’te de büyümeye devam edeceğiz’
KOBİ’den kurumsala kadar her müşteriye self-service portal üzerinden “kullandığın kadar öde” kolaylığı sağlayacaklarını vurgulayan Duman, 2024’de yüzde 40 büyüdüklerini, bu yılı ise yüzde 30-40 arasında büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.
Volkan Duman, “İlk olarak, EMEA bölgesinde bir veri merkezi kurmak için fizibilite başlattık, hibrit bulut ve yönetilen hizmet taleplerini yerinde karşılayacak bir organizasyonla bunu başaracağız. İkinci adım, META’da varlığımızı kanal ortaklıklarıyla büyütmek” diye konuştu.