Felece, personel yatırımlarına hız verdi

Endüstri ve teknoloji alanlarında yaklaşık 13 ana sektörde 500’den fazla projeyle müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden Felece, SAP’nin Türkiye’deki en büyük Gold Partner’ları arasında yer alıyor.

SAP yazılım portföyünün yanında katma değeri yüksek, farklı sektörler için geliştirdikleri, kendi teknoloji çözümleri ve servisleriyle müşterilerden gelen talepleri uçtan uca karşıladıklarına dikkat çeken Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, “Yurt içi ve dışı projelerde yer alan 400’ün üzerinde bir danışmanlık ekibiyle hizmet veriyoruz. Bu sayede, SAP alanında dünyada ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen büyük ölçekli SAP projelerini hayata geçiriyoruz.” dedi.

Devreye aldıkları projelerden de bahseden Kaya, şunları kaydetti: “Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nde gerçekleştirdiğimiz müşteri deneyimi projesi SAP Müşteri Deneyimi çözümlerinin uçtan uca kullanıldığı dünyadaki ilk projelerden, Farmasi’de gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projesi Türkiye’deki ilk SAP S/4HANA (yeni nesil dijital ERP) Cloud Extended projesi. Türkiye’de SAP’nin en fazla cloud projesi yapan iş ortağıyız. SAP’nin Müşteri deneyimi alanında EMEA bölgesinde en tecrübeli ve büyük iş ortaklarından oluşan seçili iş ortakları sisteminde Türkiye’den dahil olan tek iş ortağıyız.”

Diğer yandan özellikle son iki yıldır iş hayatındaki değişiklikler ve bu değişikliklere teknolojiyle uyum sağlamak isteyen, dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin artması ve teknoloji ürünü geliştirme kapasitemizdeki artış nedeniyle çalışan sayısı ve çalışan yetkinliklerinin gelişimine yönelik yatırımlar yaptığını ileten Kaya, “Yeni ürün ve projeler geliştirmek üzere teknik, akademik ve personel yatırımlarımıza hız verdik.” diye konuştu.

Londra’ya ofis yatırımı yaptı

Hali hazırda yazılım ihracatı da yaptıklarını kaydeden Kaya, “Yurtdışı firmalara gerçekleştirmiş olduğumuz projeler mevcut. İhracatımızı daha da artırmak için Londra’da yeni bir ofis açtık. Birçok alanda görüşmelerimizi ve iş birliği sayımızı artırıp, ihracat oranımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Pandemi ile beraber firmaların mobilite ihtiyaçları ve saha otomasyon sistemlerine olan ihtiyaçları belirgin bir şekilde artmış durumda. Bu potansiyeli değerlendireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Eskişehir’de Ar-Ge merkezi açtıklarını ileten Kaya, “Şirketlerin üretimden pazarlamaya, insan kaynaklarından finansa, muhasebeye, saha satış operasyonlarından müşteri memnuniyeti süreçlerine kadar tüm süreçlerini, çalışma şekillerini modern, verimli, esnek hale getirmelerine yardımcı oluyoruz. Şirketlerin, rekabetçi bir yapıya değil aynı zamanda gelecekte de ihtiyaçlarına cevap verecek uzun süreli bir teknolojik yatırımı yapmalarına yardımcı oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge için ilave 2 bin metrekarelik ofis planlıyor

Ar-Ge ekiplerinin düzenli olarak yeni ürünlerin oluşturulması ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Kaya, “Eskişehir Teknopark yerleşkesinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz projelerle yeni ürünlere imza atıyoruz. Eskişehir Teknopark’ta yaptığımız yeni bina yatırımı ile 2 bin metrekarelik yeni bir ofis inşa edip Ar-Ge ekibimizi 150 kişiye çıkarmayı planlıyoruz.” dedi.