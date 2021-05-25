Femaş Grup, Ferre markasıyla yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile tamamlamayı hedefliyor

5 kıtada 100’den fazla ülkeye Ferre markası ile ihracat yapan Femaş Grup, pazarda ulaşamadıkları daha yeni müşteriler elde etmek üzere katıldıkları TurkishExporter'dan önemli performans bekliyor. Firma bu yıl 200 milyon dolar olan ihracat hedefimizin yüzde 10 kısmını TurkishExporter ile tamamlayacaklarını belirtti.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Femaş Grup, 45 yıla uzanan deneyimlerle, İstanbul ve Kayseri'de ankastre ürünler ve mutfak fırınları gibi ürün gruplarında Türk mühendisliği ve modern teknolojiyi birleştirerek gerçekleştirdikleri üretimde bu yıl ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Femaş Grup, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldıklarını ve her geçen gün firma ve ürün gruplarını geliştirdiklerini açıklayan firma; davlumbaz ürün grubunda da üretime geçtiklerini ve teknolojiye yatırım yaparak müşterilerine her zaman en iyisini sunmak isteğinin ön planda olduğunu değindi.

Kesintisiz üretim ve ihracat

Femaş Grup bünyesinde yer alan 14 şirket ile yeni nesil teknolojiler ve akılcı çözümler kullanarak üretimin yüzde 95’ni tamamen kendi fabrikaları için de gerçekleştirdikleri hakkında değerlendirmeleri ile firma sektörde bu anlamada da öncü olmak istediğini ekledi.

Femaş Grup tarafından yapılan açıklamalarda yerli ve milli olarak ürettikleri teknolojiyi Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanından talep aldıklarını vurgularken ulaşamadıkları ülkelere ve müşterilere e-ihracat platformu TurkishExporter’dan iletişime geçiyorlar.

İhracat hedefleri kapsamında Türkiye’de en büyük e-ihracat platformu Turkishxporter üyeliğini kullanan Femaş Grup, Ferre markalı ürünleriyle 45 yıldır güçlü üretim gücü ile tüm dünyada tanındıklarını, 14 şirket ve onlarca patentli ve tescilli marka ile geçen sene 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtirken yılı 200 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedefleniyor.