Fenerbahçe ile adidas Türkiye'dan sponsorluk anlaşması

İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Kemal Danabaş, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımı kaptanları Melih Mahmutoğlu ile Alperi Onar katıldı.

Sarı-lacivertli kulüp ile adidas Türkiye arasında "Sevdik seni her şeyden çok" sloganıyla gerçekleştirilen işbirliği Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve tüm altyapı takımlarını kapsayacak.

Bir ayda 19 sponsorluk

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, adidas ile yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: "Sadece kulübümüz için değil, tüm basketbol camiasına yönelik parlak bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Bu işbirliğinin hem erkek hem de kadın basketbol takımlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birlikte daha fazlasını başaracağız ve inşallah gelecekteki zaferleri hep birlikte kutlayacağız. 15 Ağustos'tan itibaren 19 sponsorluk ve işbirliği anlaşmasını duyurduk. Bugün üçüncüsünün imza törenini gerçekleştiriyoruz. 12-13 adet daha imza törenimiz olacak. Tüm sponsorlarımıza, kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

'Kupalarımızla salonda olmayı umut ediyorum'

adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, "Sporun hayatları değiştirme gücüne inanan bir marka olarak sporun her dalında yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Basketbol da bu alanların başında yer alıyor. Adidas Türkiye olarak Fenerbahçe'nin erkek, kadın ve altyapı takımlarına sponsorluk vermenin heyecanı içindeyiz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerine, emeği geçen tüm ekibime teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyonluk kupalarımızla tekrar bu salonda olmayı umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

İmza töreninin ardından sarı-lacivertlilerin yöneticileri ile erkek ve kadın takımı oyuncuları, adidas formaları ve Avrupa Ligi kupalarıyla toplu fotoğraf çektirdi.