Fenerbahçe ile GittiGidiyor arasında iş birliği

Fenerbahçe 'Affiliate Marketing Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin pazaryeri platformlarından GittiGidiyor ile bir iş birliğine imza attı ve taraftarlarıyla bu platformda buluştu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Son dönemde dijital mecralarda yepyeni projelere imza atarak bu alanda da spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştiren Kulübümüz, Dijital mecralarda son dönemde yeni bir oluşum içerisine giren ve iş birlikleri başlatan Kulübümüz, bu alana yatırım yapmaya devam ediyor.



‘Fenerbahçe Affiliate Marketing’ yani ‘Satış Ortaklığı Pazarlaması’ projesi ile Türkiye'de e-ticaretin gelişebilmesi için internet kullanıcılarına, güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle yola çıkan ve günümüzde dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan ve eBay ailesine katılan GittiGidiyor ile önemli bir anlaşmaya imza atan Kulübümüz, gücüne güç katarak bu önemli platformda da camiamızı taraftarlarıyla buluşturuyor.



Dijital dünyanın bir getirisi olarak kendi kanallarımızın yanı sıra online pazar yerlerinde de aynı deneyimi sunma amacıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Kulübümüz, bu iş birliğiyle birlikte fark yaratan yenilikçi projelere imza atmış olacak.



Büyük Fenerbahçe taraftarına diyoruz ki yüzlerce markayı ve binlerce ürünü içeren zengin ürün çeşitliliğiyle “Yaptığın her GittiGidiyor alışverişin ile Fenerbahçe’ye destek ol.”