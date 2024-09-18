Fenerbahçe ve Kiğılı sponsorluk anlaşmasına imza attı

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde Kulüp adına söz alan Burak Çağlan Kızılhan, "Fenerbahçe ve Kiğılı birlikteliği sadece bir iş birlikteliği değil, gönül birliğidir. İki köklü markanın yeniden bir araya gelmesi sadece profesyonel bir anlaşma değil, ortak değerlere bağın da simgesidir. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarımızda Fenerbahçemizin yanında olacaktır" dedi.

Kiğılı'da 3. kuşak torun iş başında

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, anlaşmanın gönül bağı anlamı taşıdığını belirterek şöyle konuştu: "Sevgili dedem Abdullah Kiğılı ile birlikte burada olmak benim için gurur verici. Kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. Fenerbahçe giyim sponsorluğunu konuştuğumuzda dedemin gözlerinin nasıl parladığını gördüm. Sadece Kiğılı değil Abdullah Kiğılı da ait olduğu yerde Fenerbahçe’nin yanında."

Abdullah Kiğılı da anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu aktararak "Bugün çok heyecanlıyım, 3. kuşak torunum işin başına geldi, kendisi aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi, elinden tutup maçlara götürdüğüm bir kişi. Büyük bir gururla söylüyorum ki Fenerbahçe hayatımın bir parçası, onunla doğdum, onunla büyüdüm, inşallah bir gün onunla beraber öleceğim." şeklinde konuştu.