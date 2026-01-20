Fenerbahçe’nin sultanlarına Sushico’dan sponsorluk

Hayati ARIGAN

Yapılan anlaşmayla Sushico, 2025–2026 sezonu boyunca takımın resmi sponsorları arasında yer alacak. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni Fenerbahçe Çobani Stadyumu’nda düzenlendi. Törene; Sushico CEO’su Baran Dumanoğlu, Pazarlama Direktörü Tülin Karaman, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Orhan Demirel ile Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, kulüp olarak sportif başarının yanı sıra kurumsal iş birliklerine de büyük önem verdiklerini vurguladı. Demirel, “Bu sponsorluk yalnızca bir marka iş birliği değil, kadın sporuna verilen istikrarlı desteğin ve uzun vadeli güvenin somut bir göstergesidir. Sushico ile başlayan bu yolculuğun karşılıklı katkı ve güven temelinde uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Başarı kültürümüz ortak”

Sushico CEO’su Baran Dumanoğlu ise Fenerbahçe gibi spor kültürüne ve kadınların sporda aktif rol almasına önem veren bir kulübün sponsorları arasında yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dumanoğlu, “Bu sponsorluk kararında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Sushico’nun başarı anlayışının örtüşmesi belirleyici oldu” ifadelerini kullandı. Sushico Pazarlama Direktörü Tülin Karaman da iş birliğinin stratejik boyutuna dikkat çekti. Karaman, “Pazar araştırmalarımız markamızın kadın tüketiciler nezdinde güçlü bir karşılığı olduğunu gösteriyor” dedi.