Fenerbahçe’nin yıldızları kişiselleştirilmiş video platformu Popile’de

İş ve özel yaşamdaki pek çok şeyi değiştiren dijital dönüşüm, online dünyadaki tüketim ve satın alma anlayışını da değiştiriyor. ‘Etkileşim’ üzerine kurulu dijital dünyada insanlar, hayranı oldukları ünlülerle de kolayca ulaşabiliyor. Türkiye’nin önde gelen ünlü-hayran etkileşim platformu Popile, kullanıcılara ünlülerden kişiselleştirilmiş videolar alma ve bunu sevdiklerine hediye etme imkanı sunuyor. Sinema sanatçılarından müzisyenlere kadar 300’den fazla ünlünün yer aldığı Popile’ye futbol dünyasının yıldızları da dahil oldu. Bu sezon yaptığı transferlerle Spor Toto Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’nin yıldızları da Popile aracılığıyla doğum günü, yıl dönümü gibi özel gün kutlamalarında taraftarının yanında olacak.

“Fenerbahçe taraftarı unutulmaz hatıralar edinecek”

Popile Co-founder’larından Kemal Tepret, Popile’den bugüne kadar onlarca doğum günü, yıl dönümü, yeni iş kutlaması yapıldığını, baba olma haberi verildiğini, evlilik teklifi edildiğini belirtip her birinin, video sahiplerine yıllar boyu anlatılacak hikayeler verdiğini vurguladı.

Tepret, devamında şunları kaydetti: “Biz de ünlülerle etkileşim kurma fırsatını bir iş fikrine dönüştürdük ve Popile’yi hayata geçirdik. Popile; Yaşar’dan Serdar Ortaç’a, Öykü Gürman’dan Tamer Karadağlı’ya 300’den fazla ünlünün dahil olduğu bir ünlü etkileşim platformu ve medya organizasyonu. Müzik, sinema, tiyatro gibi alanlarda yaptıkları işlerle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü isimler aracılığıyla kişiye özel hediye video hazırlatma olanağı sunan Popile’ye Fenerbahçe ailesi de katıldı. Bu iş birliğiyle büyük Fenerbahçe taraftarı ilk formaları, gittikleri ilk maç ya da unutamadıkları goller gibi, unutulmaz hatıralar edinecek. Her bir video, Fenerbahçe taraftarının yıllarca unutamayacağı birer anıya, hikayeye dönüşecek. Bugün itibarıyla Popile’ye girenler, Fenerbahçe oyuncularından da video talebinde bulunabilecek.”

22 Fenerbahçeli oyuncu hediye video platformunda

Fenerbahçeli oyunculardan video almak isteyen Fenerbahçe taraftarını fenerbahce.popile.com adresine davet eden Tepret, “Taraftarlar Popile aracılığıyla Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Atilla Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Bright Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Joshua King, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun’dan video alabilecek. İlk etapta bir yıllık olmasını planlanan iş birliğinin hem süre hem de futbol dışındaki branşları da kapsayacak şekilde büyümesini arzu ediyoruz.” diye konuştu.

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