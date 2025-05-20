Ferhat Gürüz: Irak pazarı, yaş meyve ve narenciyede büyüyor

Yılın dördüncü ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış ya­kaladıklarını vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, dış satımın yüzde 63’ünün Rusya, Romanya, Irak, Ukrayna ve Almanya’da küme­lendiğini belirtti. Gürüz, Irak pa­zarında yaş sebzede yüzde 1.725 artışla 2,2 milyon dolar, narenci­yede yüzde 83 artışla 16,3 milyon dolar değere ulaşıldığını kaydetti.

Nisan ayı ihracat raporlarının Türkiye yaş meyve sebze ihraca­tında miktar bazında düşüş olsa da, değer bazında sürdürülebilir bir büyüme eğiliminin güçlendi­ğini yansıtan bir tablo ortaya çı­kardığını ifade eden Başkan Fer­hat Gürüz, “Katma değerli ürün stratejileri, hedef pazarlardaki çeşitlilik ve yeni ihracatçı illerin sisteme entegre olması, sektörün geleceği adına umut vadediyor. Sürdürülebilir tarım uygulama­ları ve kalite odaklı üretimle des­teklendiğinde, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında küresel rekabet gücünü daha da artıraca­ğına inanıyoruz” diye konuştu.

Nisan ayı yaş meyve sebze pa­zarında yüzde 35,7 pay ile Av­rupa Birliği’nin ilk sırada yer aldığını, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yüzde 35,1 pa­yı bulunduğunu kaydeden Baş­kan Ferhat Gürüz, yılın dördüncü ayındaki sektör ihracatını ülke­lere göre değerlendirirken şöyle konuştu: “Nisan ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler listesinde Rusya, Roman­ya, Irak, Ukrayna ve Almanya pa­zarlarının toplam payı yüzde 63 düzeyinde ortaya çıktı. Rusya’ya 43,3 milyon dolar, Romanya’ya 35,5 milyon dolar, Irak’a 31,7 mil­yon dolar ihracat gerçekleştir­dik.

Bu ülkeleri 22,9 milyon dolar değer ile Ukrayna ve 16,2 milyon dolar değer ile Almanya takip et­ti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar sağla­dığımız pazarların başında Bel­çika, Sırbistan, Polonya, Koso­va ve Irak geldi. İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, bu ülkeleri takip etti. Irak, hem yaş meyve hem de narenciyede en hızlı değer artışı kaydedilen pazarlardan biri oldu. Irak pazarında yaş sebzede yüz­de 1.725 artışla 2,2 milyon dolar, narenciyede yüzde 83 artışla 16,3 milyon dolar değere ulaştık.”

“Türk yaş meyve sebzesi Kanada’da global vitrine çıktı”

Türk çiftçisinin alın teri ve emeğinin uluslararası pazarlar­da en yüksek değerlere dönüş­mesi için yüksek tempoda ça­lışmayı sürdürdüklerini kayde­den Başkan Ferhat Gürüz, 8-10 Nisan tarihleri arasında Kana­da’nın başkenti Ottowa’da dü­zenlenen CPMA Kongre ve Ti­caret Fuarı’nda etkin tanıtımlar yaptıklarını belirtti.