Ferhat Gürüz: Irak pazarı, yaş meyve ve narenciyede büyüyor
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin nisan ayındaki yaş meyve sebze ihracatının 237,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Yılın dördüncü ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış yakaladıklarını vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, dış satımın yüzde 63’ünün Rusya, Romanya, Irak, Ukrayna ve Almanya’da kümelendiğini belirtti. Gürüz, Irak pazarında yaş sebzede yüzde 1.725 artışla 2,2 milyon dolar, narenciyede yüzde 83 artışla 16,3 milyon dolar değere ulaşıldığını kaydetti.
Nisan ayı ihracat raporlarının Türkiye yaş meyve sebze ihracatında miktar bazında düşüş olsa da, değer bazında sürdürülebilir bir büyüme eğiliminin güçlendiğini yansıtan bir tablo ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, “Katma değerli ürün stratejileri, hedef pazarlardaki çeşitlilik ve yeni ihracatçı illerin sisteme entegre olması, sektörün geleceği adına umut vadediyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kalite odaklı üretimle desteklendiğinde, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında küresel rekabet gücünü daha da artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.
Nisan ayı yaş meyve sebze pazarında yüzde 35,7 pay ile Avrupa Birliği’nin ilk sırada yer aldığını, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yüzde 35,1 payı bulunduğunu kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, yılın dördüncü ayındaki sektör ihracatını ülkelere göre değerlendirirken şöyle konuştu: “Nisan ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler listesinde Rusya, Romanya, Irak, Ukrayna ve Almanya pazarlarının toplam payı yüzde 63 düzeyinde ortaya çıktı. Rusya’ya 43,3 milyon dolar, Romanya’ya 35,5 milyon dolar, Irak’a 31,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Bu ülkeleri 22,9 milyon dolar değer ile Ukrayna ve 16,2 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız pazarların başında Belçika, Sırbistan, Polonya, Kosova ve Irak geldi. İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, bu ülkeleri takip etti. Irak, hem yaş meyve hem de narenciyede en hızlı değer artışı kaydedilen pazarlardan biri oldu. Irak pazarında yaş sebzede yüzde 1.725 artışla 2,2 milyon dolar, narenciyede yüzde 83 artışla 16,3 milyon dolar değere ulaştık.”
“Türk yaş meyve sebzesi Kanada’da global vitrine çıktı”
Türk çiftçisinin alın teri ve emeğinin uluslararası pazarlarda en yüksek değerlere dönüşmesi için yüksek tempoda çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, 8-10 Nisan tarihleri arasında Kanada’nın başkenti Ottowa’da düzenlenen CPMA Kongre ve Ticaret Fuarı’nda etkin tanıtımlar yaptıklarını belirtti.