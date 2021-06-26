Ferida, Fişekhane’de kapılarını açtı

Son dönemde bünyesinden küresel ölçekte markalar çıkaran Türk yeme içme sektöründe bir marka daha kapılarını açtı.

30 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Özbayrak ailesi, ‘Ferida’yı 3,5 milyon TL yatırımla tarihi Fişekhane’de sektöre kazandırdı.

Menüsü Şef Murat Bozok tarafından oluşturulan restoran 30 kişiye istihdam sağlayacak.

Orhan ve Semih Özbayrak, Türk yeme içme sektörünün 100 milyar liranın üstünde bir hacimsel büyüklüğe sahip olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl yurt dışı açılmayı hedefliyorlar

Türk markalarının, özellikle hazır giyim ve gıda perakendeciliği kapsamında son yıllarda yurt dışında başarılı işlere imza attığını ifade eden ikili, "Bu bir anlamda hizmet ihracatı anlamına geliyor" dedi.

Orhan ve Semih Özbayrak, yılın ikinci yarısında İstanbul’da ikinci şubelerini, önümüzdeki yıl ise Londra’da ve Los Angeles’ta bir Türk yeme içme markasını dünyaya açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Menünün adeta bir kitap yazımı titizliğinde ortaya çıktığını söyleyen Şef Murat Bozok ise, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ferida markası bizleri oldukça heyecanlandırıyor. İnsanın kendisini lezzet, ambiyans ve servis anlamında özel hissedeceği bir projeye hayat vermiş olduk" şeklinde konuştu.