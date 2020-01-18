Ferit Şahenk marinalarını CVC’ye satıyor

18 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Dünyaca ünlü fon CVC Capital Partners'ın Akdeniz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yat limanları işletmecisi olan D-Marin'in Yunanistan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki işletmelerini Türk holdinginden Doğuş Grubu'ndan satın alıyor.

CVC Capital ortağı Istvan Szoke, “Sektördeki ilk yatırımımız olarak, Akdeniz ve BAE'de iyi yatırım yapılmış premium marinaların coğrafi olarak çeşitlendirilmiş bir operatörü olması nedeniyle D-Marin'e ilgi duyduk” dedi. Bilindiği üzere bankalarla yapılandırma sürecini tamamlayan Doğuş Grubu, birçok otelini satmıştı.