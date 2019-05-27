Ferit Şahenk, ünlü İspanyol restoranını Londra’da açıyor

27 Mayıs 2019

Son yıllarda adından en fazla söz ettiren iş adamı Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk. Daha birkaç yıl öncesine kadar ABD’den Yunanistan’a, İtalya’dan İspanya’ya geniş bir coğrafyada peş peşe oteller alarak turizme yatırım yapan Şahenk, 2018’de bankalarla kredi yapılandırması için masaya oturmuş, neredeyse tamamı otel olmak üzere bir çok varlığını da satışa çıkarmıştı.

Şahenk, turizmde varlık satışı yaparken, yeme-içme alanına yönelik ise yatırımda kaldığı yerden devam ediyor.

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