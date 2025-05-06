Ferrari, Wall Street'in kar ve satış hedeflerini aştı

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2025 yılının ilk çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, kişiselleştirilmiş araçlara yönelik artan taleple birlikte net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 412 milyon euroya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, analistlerin 410 milyon euroluk beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yeni bir yıla daha harika bir başlangıç yaptık. 2025’in ilk çeyreğinde, yıldan yıla çok az sayıda artan sevkiyatla, tüm temel ölçütler çift haneli büyüme kaydetti ve ürün karışımımız ile kişiselleştirmelere yönelik devam eden talepten kaynaklanan güçlü bir kârlılığın altını çizdi” dedi.

Ferrari’nin düzeltilmiş hisse başına kârı 2,30 euro olurken, gelirleri yüzde 13 artışla 1,79 milyar euroya yükseldi. Şirket, bu performansın büyük ölçüde ürün portföyündeki çeşitliliğe ve müşterilerin araçlarını özelleştirme eğilimine dayandığını belirtti.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde toplam 3.593 araç sattı. Bu, bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 1’lik bir artışı temsil etse de bölgesel bazda dikkate değer hareketlilik yaşandı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satışlar yüzde 8 artarken, Çin anakarası, Hong Kong ve Tayvan’da satışlar yüzde 25 düştü. Avrupa’daki güçlü performans, Asya-Pasifik’teki bu daralmayı dengeledi.

Ferrari’nin sonuçları, düşük seviyede kalan sevkiyat artışına rağmen kârlılığın sürdürülebilirliğini göstermesi bakımından yatırımcılar açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirket, yılın geri kalanı için de olumlu beklentilerini koruyor.