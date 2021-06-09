Ferrari'nin yeni CEO'su teknoloji dünyasından

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, otomobil sanayisindeki elektrikli otomobil üretimine geçiş sürecinde olan şirkete CEO olarak Fransız İtalyan ortaklığındaki bir teknoloji şirketinin yöneticilerinden Benedetto Vigna'yı atadı.

52 yaşındaki Vigna, şu anda Fransız İtalyan yarı iletken çip imalatçısı STMicrolectronics'in en büyük departmanını yönetiyor.

Vigna, Ferrari'nin bir önceki CEO'su Louis Camilleri'nin kişisel sebeplerden ötürü aralık ayında emekliye ayrılmasından altı ay sonra Ferrari’nin idaresini devralmış oldu. Camilleri'nin emekliye ayrılmasından sonraki altı aylık dönemde şirketin CEO'luğunu Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann yapmıştı.

Yatırım şirketi Exor ile Ferrari'nin kontrolünü elinde bulunduran Agnelli Ailesi'nin vârisi John Elkann, şirketin yeni CEO’nun Vigna olmasından "memnun" olduğunu belirtti.

Elkann, "Sanayimizdeki değişimlerin birçoğunu yaratan teknolojiler hakkındaki derin bilgisi ve yenilikçilik, işletme kurma ve liderlik konusundaki ispat edilmiş yetenekleri Ferrari'yi ve onun eşsiz tutku ve performans hikâyesini gelecekteki heyecan verici dönemde daha fazla güçlendirecektir" dedi.

Piyasada hibrid modelleri mevcut olan Ferrari, ilk tam elektrikli otomobilini 2025'te üretmeyi hedefliyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre Vigna, STMicroelectronics şirketinin icra kurulundan 31 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra Ferrari'nin CEO'luk görevine 1 Eylül'de başlayacak.