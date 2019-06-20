Ferrero, büyümek için birleşme ve satın almalara kapıyı açtı
Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’de yatırım açısından büyük cazibe bulunduğunu, şirket olarak yatırımlar yanında, birleşme-devralmalar yoluyla da büyümeye kapılarının açık olduğunu vurguladı.
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