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Ferrero, büyümek için birleşme ve satın almalara kapıyı açtı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’de yatırım açısından büyük cazibe bulunduğunu, şirket olarak yatırımlar yanında, birleşme-devralmalar yoluyla da büyümeye kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Ferrero, büyümek için birleşme ve satın almalara kapıyı açtı
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