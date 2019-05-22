22 Mayıs 2019

Türk fındığının en önemli alıcılarından Ferrero, fındık sektörüne yatırım yapmaya devam edecek. Sektörde değer zincirini daha kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, bunun için sektöre yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Giresun ve Ordu'da görev yapan basın mensupları ile iftar programında buluşan Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, gençlerin fındıkta gelecek olduğunu inanmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kendileri için gıda sektörünün sadece ürün kalitesi ve miktardan ibaret olmadığına vurgu yapan Akın, "Türk fındığı bizim için önemli. Fındıkta değer zincirini mükemmelleştirmek için sektöre yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gıda sektörü sadece ürün kalitesi ve miktardan ibaret değil. Değer zincirinin iyi tarım, iyi üretim, etik değerleri ve çevre bilincini gözeten sosyal uygulamalarla bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Ordu ve Giresun’da 14 model bahçeye ulaştık"

2018 yılında Ordu'dan şirket tarihindeki en yüksek kalitedeki fındığı aldıklarını ve aynı sonucu Giresunlu üreticilerden de almak istediklerini belirten Akın, "Ordu ve Giresun’da 14 model bahçeye ulaştık. Bölgedeki ağırlığımızı bu performans eşliğinde daha da artırmamız gerekiyor. Ferrero, 70'i ziraat mühendisi, 26'sı sosyal çalışma uzmanı ve diğer yardımcı personeller olmak üzere toplam 120 kişi olarak iyi tarım uygulamalarını model bahçeler ile sürdürüyor" diye konuştu.

Fındık sektöründe iyi tarım uygulamaları ile kalite ve verim artışı yaşandığını dile getiren Bamsı Akın, "Uygulamalarımız üreticiler tarafından kabul görüyor ve yeni başvurular geliyor. Ferrero olarak bunları çok önemsiyoruz. Gıda sektörü sadece ürün kalitesi ve miktarından ibaret değil, sosyal uygulamalar da önceliklerimiz arasında.TOÇEV ile yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin fındıkta gelecek olduğuna inanmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.