Ferrero: Sağlık trendi fındıkta Türkiye’yi maden yapacak

25 Aralık 2017

İMAM GÜNEŞ

ALBA-Türkiye’den yıllık yaklaşık 200 bin ton kabuklu fındık alımı yapan Ferrero Group, bunun yüzde 50’sini değerlendiriyor. En büyük alımı gerçekleştirdiği Türkiye’de verimliliği de artırmak isteyen şirket, verimliliğin istedikleri seviyeye gelmesi halinde alımlarını 3 kat artıracak.

Kinder ve Nutella gibi dev markaları bünyesinde barındıran Ferrero’nun Türkiye’den bu yılki fındık alımı 2 milyar TL’yi buldu. Ferrero Fındık Şirketi’nin Operasyon Direktörü Aldo Uva, Türkiye’nin verimlilik konusunda bazı ülkelerden geride olmasına rağmen hala Türkiye’nin yerini doldurabilecek bir ülkenin bulunmadığını belirtti. Gelişen sağlık trendi ile beraber yakın bir zamanda şekerleme ve karamel tarzında ürünlerin azalacağını, marketlerde kuru meyve ve kuru yemişlerin bulunacağını söyleyen Uva, “Türkiye bir madenin üstünde oturuyor. Adı fındık… İyi pozisyon alırsa dünyada belirleyici olabilir” diye konuştu.

Ferrero Group’un İtalya’da düzenlediği basın gezisinde Türkiye ve dünyadaki fındık çalışmaları üzerinde bilgi veren Ferrero İnovasyon ve Stratejik İş Birimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Fındık Şirketi Operasyon Direktörü Aldo Uva, kaliteli fındığı teşvik etmek adına kaliteli fındık üretene daha çok ödeme yaptıklarına dikkat çekti. Getirdikleri prim teşviğiyle üreticilere yüzde 10 fazla ödediklerini söyleyen Uva, premium kalitede üretim yapanlara ise yüzde 20 daha fazla ödediklerini kaydetti. "Fındık Türkiye için stratejik olmalı"

‘2030’da ihtiyacımız olan fındık kalmayabilir’ diyen Uva, Türkiye’nin her yıl yüzde 10-15 verim kaybettiğini söyledi. Türkiye’de bir hektardan 800 kilo verim alınırken Şili’de 3 bin 200 kilo verim alındığını belirten Uva, şöyle devam etti: “4 kat fark var. Türkiye’de ağaçlar yaşlı. Çiftçi yaşlı. Gerektiği kadar bahçede durmuyorlar. Bir çiftçinin bahçesinde 140 gün kalması gerekiyor. Araştırmalara göre bu rakam Türkiye’de 40 gün. Gübreleme ve sulamayı vaktinde yapmak gerekiyor. Çiftçiler kooperatif kurabilir, organize olabilir. Alımlarda eli daha güçlü olur. Fındık stratejik olmalı Türkiye için, taktiksel değil. Biz kurallar çerçevesinde her türlü yardımı yapmak istiyoruz.”

İtalya’daki fındık okulunun en başarılı öğrencisi bir Türk

Türkiye’de Nutella Cafe açmayı planlıyor Ferrero’nun Cortemilia şehrinde kurmuş olduğu ‘Piera Cillario Ferrero’ fındık okulunun en başarılı öğrencisi bir Türk. 80 kişilik fındık okulunda eğitim gören Esmanur Aydın, aynı zamanda okulun en başarılı öğrencisi. 17 yaşındaki Esmanur Aydın, fındığın bahçeden toplanmasından satışına kadar birçok alanda eğitim alıyor. Aydın, Türkiye’nin, dünya fındık pazarında en önemli aktör olmasına rağmen fındık üzerine eğitim veren bir okulu bulunmamasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Türkiye’de Nutella Cafe açmayı planlıyor

Nutella’da Ferrero’nun en başarılı 5’inci ülkesi konumunda olduklarının altını çizen Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “ Manisa’yı altın fabrika seviyesine getirdik. 2. fazı devreye alarak üretim kapasitemizi 35 bin tona çıkardık. 3. fazı da devreye almak istiyoruz. Hedefimiz 50 bin tona ulaşmak. Türkiye’de Nutella Cafe açma planımız var” şeklinde konuştu.

120 Milyon TL harcayarak 50 bin çiftçiye ulaşacak

5 yıldır yürüttükleri Ferrero Değerli Tarım Projesi ile geçtiğimiz 5 yılda 35 milyon TL kaynak ayırarak 35 bin çiftçiye ulaştıklarını belirten Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, ekiplerinin 40 binden fazla fındık bahçe ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Karadeniz Bölgesi'nde ayrıca 55 model bahçe oluşturduklarına değinen Gümüşlüoğlu, “Değerli Tarım uygulamalarını kullanan çiftçilerimiz verimliliklerinde yüzde 30’a ve kârlılıklarında yüzde 66’a kadar artış gördüler. En önemlisi, ortaya çok yüksek kalitede fındık mahsulü çıktı. Gelecek 5 yılda 120 milyon TL harcayarak 50 bin çiftçiye ulaşmayı öngörüyoruz” bilgisini verdi.